José Jerí NO ha llamado a APP para formar parte del nuevo Gabinete, afirma vocero

En diálogo con Exitosa, el vocero de Alianza Para el Progreso (APP), Elio Riera, aseguró que el presidente de la República, José Jerí, no ha invitado a ningún miembro de su partido para formar parte de su primer Gabinete Ministerial.

Este lunes 13 de octubre el Gobierno de José Jerí hizo oficial la renuncia del Consejo de Ministros encabezado por Eduardo Arana, a través de las resoluciones publicadas en la edición extraordinaria del boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Al respecto, a Elio Riera se le consultó si el mandatario se ha comunicado con algún miembro de APP para que forme parte del próximo Gabinete Ministerial.

" No por el momento . Por lo menos en la mesa del trabajo del día de ayer no. Y de acuerdo lógicamente a los estamentos de APP tendría que haber primero una información directa al presidente en este caso del partido para en función a ello orientar por qué no una oportunidad, pero hasta el día de hoy no", respondió el letrado.

Además, adelantó que se un equipo especializado de su partido se encuentra trabajando "con respecto a la identificación de posibles candidatos para diputados y senadores".

Las leyes contra delincuentes

De otro lado, Riera se pronunció sobre la problemática que existe en la captura de delincuentes y la ley que les permite beneficios penitenciarios. "Tenemos que presentar un candado para que esto no vuelva a generarse", aseveró.

En tal sentido, fue consultado sobre si considera que ha habido leyes procrimen las cuales han sido aprobadas, al respecto el vocero de Alianza Para el Progreso señaló:

"Yo considero que por lo menos no ha existido un análisis adecuado de cómo se iba a utilizar una ley y lamentablemente grupos criminales la han utilizado por qué no mencionarlo (...) estos delincuentes son capturados y se vuelven a salir por estos beneficios penitenciarios que tenemos que regular", manifestó.

Bajo esa premisa, explicó cómo actuará frente a ello la bancada política de APP, la cual también colaboró con la aprobación de estas leyes. "Se tiene que regular esta ley, no solamente una. Estamos hablando de beneficios penitenciarios que datan desde el año 2012. No estamos habladno de la ley de organización criminal de eso no necesariamente", precisó.

