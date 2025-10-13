Abogado de Dina Boluarte califica de "golpe de Estado" su vacancia y evalúa presentar amparo

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El abogado Joseph Campos, representante legal de Dina Boluarte, aseguró que la vacancia presidencial aprobada por el Congreso se realizó en condiciones arbitrarias e inconstitucionales.

Campos explicó que el proceso vulneró derechos fundamentales, especialmente el plazo razonable para ejercer la defensa, lo que constituye una falta grave al debido proceso.

"Yo le he sugerido que presente un amparo. El Perú ya ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos similares", afirmó en declaraciones a Canal N.

El jurista consideró que el procedimiento fue llevado a cabo de manera exprés y sin las garantías mínimas que requiere un proceso de esta naturaleza.

En #NPortada, el abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, dijo que evalúan presentar un amparo por la vacancia y calificó el proceso como inconstitucional y arbitrario. Afirmó que hubo una "vacancia exprés" que vulneró el derecho a la defensa ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/A40hBXFKXT — Canal N (@canalN_) October 14, 2025

Proceso realizado sin transparencia ni tiempo suficiente

Según Campos, a la exmandataria no se le otorgó tiempo suficiente para preparar su defensa ante el pleno del Congreso. Además, cuestionó que el procedimiento se realizara durante la madrugada, en condiciones que calificó como irregulares y poco transparentes.

"Cuando está en juego la permanencia de un presidente elegido en urnas, el proceso debe ser público, transparente y razonable en los plazos", enfatizó.

El abogado también comparó el caso de Boluarte con los procesos de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, señalando que en esos casos se otorgó más tiempo a los mandatarios para sustentar sus descargos.

Campos remarcó que el Congreso no puede actuar con mayorías circunstanciales cuando se trata de decisiones que afectan la estabilidad democrática y la continuidad institucional del país.

"Esto es un golpe de Estado"

El abogado Joseph Campos calificó la vacancia como un golpe de Estado, argumentando que se trató de una interrupción democrática ejecutada sin sustento constitucional.

"Claro que es un golpe de Estado. En los estados constitucionales, las decisiones se toman conforme a la Constitución, no a mayorías circunstanciales", afirmó.

Asimismo, advirtió que este tipo de acciones políticas consolidan una deriva hacia un parlamentarismo no declarado, donde se abre la puerta a la arbitrariedad política sin respaldo probatorio.

En cuanto a los pasos legales, Campos precisó que el Poder Judicial tiene competencia para resolver un amparo de manera autónoma, incluso si el Congreso se opone al fallo.

"La justicia constitucional ha señalado que los procesos políticos también deben respetar garantías mínimas. Lo ocurrido fue una vacancia exprés que no cumple con esos estándares", concluyó el abogado de la expresidenta.