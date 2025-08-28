Fiscalía descarta reglaje a autoridades tras allanamiento a casa de Nicanor Boluarte: "Es respetuosa de la Constitución"

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Un equipo del Ministerio Público, en conjunto con efectivos de la Policía Nacional del Perú, allanaron la casa de Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte, este miércoles 27 de agosto en San Borja. Fueron más de 15 horas donde los peritos buscaron minuciosamente cualquier detalle que pueda involucrar al acusado en el marco de las investigaciones por el caso 'Los Waykis en la sombra'.

Fiscalía se defiende tras allanamiento a casa de Nicanor

Tras este hecho, todos los ministros de Estado y la presidenta de la República rechazaron rotundamente esta intervención la cual calificaron de irregular y abusiva. Incluso, el propio hermano de la jefa de Estado aseguró que sus derechos fueron completamente vulnerados ya que es completamente inocente de todos los cargos que se le imputan.

Incluso, acusó al Ministerio Público de persecución política por solo ser un familiar cercano a Dina Boluarte. Ante ello, la Fiscalía de la Nación emitió un comunicado donde defiende su postura e institucionalidad en medio de esta nueva polémica.

En primer lugar, la entidad estatal aseguró que parte de sus funciones es cumplir con el plan del Ejecutivo respecto al tema judicial.

"La Fiscalía de la Nación es un órgano de la alta dirección del Ministerio Público y como parte de sus funciones dirige, supervisa y evalúa la política institucional, en armonía con la política general del Estado; planifica, organiza, dirige y regula el ejercicio de sus funciones en el ámbito de la administración de justicia; así como convoca y presidente la Junta de Fiscales Supremos", indicó.

Fiscalía se pronuncia por recientes acusaciones en su contra.

Fiscalía descarta reglaje

En la segunda parte de su comunicado, el organismo principal del Ministerio Público deja en claro que no ejerce ningún tipo de reglaje, marcaje o algo por el estilo a cualquier ciudadano o autoridad ya que estaría incurriendo en un delito.

Ello, luego de ser acusado por distintos personajes del actual gobierno de perseguir políticamente tanto a la presidenta como a su hermano.

"La Fiscalía de la Nación es respetuosa de la Constitución Política del Estado, las leyes y normas que rigen el ordenamiento legal en el país, por lo que se descarta plenamente que -desde esta instancia- se realice cualquier acto de reglaje o marcaje a ciudadanos, autoridades o funcionarios dado que tales actividades constituyen un delito", añadieron.

De esta manera, la Fiscalía descartó cualquier tipo de reglaje a ciudadanos o autoridades a horas de lo que fue el allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte.