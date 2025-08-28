Patricia Benavides denuncia constitucionalmente a Delia Espinoza y pide inhabilitarla por 10 años

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El enfrentamiento entre Patricia Benavides y Delia Espinoza parece tener para rato. Esta vez, la fiscal suprema interpuso una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra la fiscal de la Nación por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

El documento elaborado por el abogado de Benavides, Juan Peña Flores, señala que el principal argumento de esta denuncia es que la actual número uno del Ministerio Público se negó a acatar la restitución de su defendida la cual fue ordenada por la Junta Nacional de Justicia.

Patricia Benavides denuncia constitucionalmente a Delia Espinoza

Como se recuerda, semanas atrás la JNJ falló a favor de Patricia Benavides y ordenó su inmediata restitución en el cargo de fiscal suprema tras el final de la suspensión que se le impuso. Sin embargo, Delia Espinoza se negó a acatar esta resolución generando toda una revuelta al interior del Ministerio Público.

Por ello, la denuncia constitucional presentada ante el Congreso hace énfasis en ello asegurando que esta conducta es un claro abuso de autoridad y constituye el delito de prevaricato, además de cometer más de una infracción constitucional.

El abogado de Patricia Benavides solicita que el proceso avance de forma inmediata para que Delia Espinoza sea encontrada culpable y se le remueva de su cargo. A su vez, exige que el Poder Judicial la inhabilite de ocupar cualquier cargo público por los próximos 10 años.

Patricia Benavides presenta denuncia contra Delia Espinoza.

No la quiere en la Fiscalía

Tras semanas de polémica, Benavides fue designada a la Segunda Fiscalía Suprema Penal. En medio de esta polémica, Exitosa conversó días atrás con su abogado, Juan Peña, quien reveló que su patrocinada sigue sin ser bienvenida por la mandamás del Ministerio Público.

De acuerdo a su versión, ambas fiscales se saludan cuando tienen que hacerlo, pero es evidente que preferirían no tener que verse las caras al interior de la Fiscalía.

"Yo las he visto un par de veces reunidas y es muy cordial los saludos, son muy diplomáticos como con cualquier persona, pero a la vista de lo que sucede día a día, la señora Espinoza no quiere la presencia de la doctora Benavides. Lo que pasa en el interín como fiscales supremos, no lo sabemos", indicó a nuestro medio.

De esta manera, Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional contra Delia Espinoza por presunto abuso de autoridad, prevaricato y exige inhabilitarla por 10 años.