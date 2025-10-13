Gobierno de José Jerí oficializa renuncia de todos los ministros de expresidenta Dina Boluarte

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Poder Ejecutivo oficializó hoy la renuncia del Consejo de Ministros encabezado por Eduardo Arana, a través de las resoluciones publicadas en la edición extraordinaria del boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Este lunes 13 de octubre el Gobierno del nuevo presidente de la República, José Jerí, aceptó las renuncias de los 18 ministros del gabinete ministerial de Eduardo Melchor Arana Ysa, mediante la

Resolución suprema N° 230-2025-PCM

En tal sentido, mediante las resoluciones correspondientes se aceptó las dimisiones del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer; de Defensa, Walter Astudillo; de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes; y del Interior, Carlos Malaver Odias.

Además, del titular de Justicia y Derechos Humanos, Juan Cavero Solano; de Educación, Morgan Quero; de Salud, César Henry Vásquez Sánchez; de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manuel Manero Campos; y de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Ysau Maurate Romero.

De igual manera, se aceptó las renuncias de los ministros de Producción, Sergio González Guerrero; de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula Desilú León Chempén; de Energía y Minas, Jorge Luis José Montero Cornejo; y de Transportes y Comunicaciones, César Carlos Sandoval Pozo.

También, se hicieron oficial las dimisiones de Durich Francisco Whittembury Talledo, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Ana Peña Mendoza, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; Juan Carlos Castro Vargas, ministro del Ambiente; Fabricio Valencia Gibaja, de Cultura y Fanny Montellanos Carbajal, de Desarrollo e Inclusión Social,

Hoy no habrá juramentación de próximos ministros

La Presidencia del Perú, aclaró mediante sus redes sociales oficiales que es falsa la circulación de una conferencia de prensa que invita a los medios de comunicación a la juramentación de los próximos ministros de la República.

"Toda comunicación se realiza a través de las redes y canales de mensajería oficiales de Presidencia de la República del Perú", puntualizaron en la descripción de su publicación.

Así, este lunes 13 de septiembre el Gobierno de José Jerí oficializó la renuncia de todos los ministros de la expresidenta de la República, Dina Boluarte. En total fueron 19 dimisiones incluida la del ahora expresidente del gabinete ministerial, Eduardo Arana Ysa.