Delia Espinoza debe presentar denuncia constitucional contra Santiváñez, según abogado del capitán Junior Izquierdo

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el abogado del capitán Junior Izquierdo, José Carlos Mejía, señaló que el próximo 6 de septiembre, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, debería presentar ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra Juan José Santiváñez para continuar con una de las investigaciones que se sigue en su contra.

Investigación por presunto abuso de autoridad

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el letrado recordó las investigaciones que existen contra Santiváñez, específicamente, se refirió a la que se le acusa por el presunto delito de abuso de autoridad. Según indicó, dicha investigación preliminar concluye el próximo 5 de septiembre, por una orden judicial a pedido del exministro del Interior.

"¿Qué es lo que debería pasar a partir del 6 de septiembre? Que la señora fiscal de la Nación presente ante el Congreso de la República, una denuncia constitucional, para continuar con la investigación preparatoria, espero que este Congreso y si no el siguiente, pueda aprobar esta denuncia para que se siga investigando a Juan José Santiváñez", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el abogado de Izquierdo consideró "inaudito" que Santiváñez, a través de su defensa técnica, haya presentado un escrito ante la Fiscalía de la Nación, asegurando que no participará de ninguna diligencia, como el peritaje de voz; ello alegando que la investigación preliminar venció el 2 de abril del 2025, cuando el propio juez Juan Carlos Checkley indicó que dicha investigación concluye el 5 de septiembre.

"Desobedece a la justicia"

En tal sentido, cuestionó que Juan José Santiváñez, quien fue censurado en marzo del 2025, por falta de idoneidad para ejercer el cargo de ministro del Interior, haya sido designado como nuevo titular del Ministerio de Justicia, cuando el mismo estaría "desobedeciendo a la justicia" ante la negación de realizar las referidas diligencias.

Cabe mencionar que, según el abogado, a partir del 6 de septiembre, la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, debería presentar ante el Congreso, una denuncia constitucional contra Santiváñez; ello para continuar con la siguiente etapa, denominada investigación preparatoria.

Impedimento de salida del país contra Santiváñez

Como se recuerda, el Poder Judicial (PJ) dispuso 18 meses de impedimento de salida del país contra el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, por presuntamente haber incurrido de tráfico de influencias.

La decisión del PJ se da en el marco del caso de abuso de autoridad por los audios con el capitán PNP, Junior Izquierdo 'Culebra'. Cabe resaltar que el 2 de junio se dio luz verde para analizar el archivo presentado por el miembro de la Policía para determinar si se trata de la voz del exministro del Interior.

