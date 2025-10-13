Gobernadores regionales respaldan mandato de transición tras reunión con José Jerí

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, recibió a 14 gobernadores regionales del Perú para consolidar un diálogo con el Ejecutivo. Alguno de los temas abordados fueron la lucha contra el crimen, la economía y un mejor abordaje de las decisiones políticas en beneficio de todo el territorio peruano.

Gobernadores regionales respaldan a Jerí

En su cuarto día como presidente, José Jerí sostuvo una reunión con 14 de los 25 gobernadores regionales en Palacio de Gobierno. La reunión de trabajo se dio inicio cerca de las 5:00 de la tarde.

Al inicio de la reunión, Jerí indicó que estas reuniones interregionales "a partir del día de hoy se van a afianzar mucho más". La mesa reunió a los 14 gobernadores regionales como Werner Salcedo de Cusco, Luis Chombo de Pasco, Rosa Vásquez de Lima, Luis Otsuka de Madre de Dios, Gilmer Horna de Amazonas, entre otros.

Al término de la reunión, los gobernadores respaldaron la continuidad de Jerí en el cargo de la presidencia de la República. Parte de los gobernadores hicieron uso de la palabra, entre ellos, el gobernador regional de Loreto, Jorge Chávez Silvano.

"Nos queda todavía, la gobernabilidad, el estado de derecho y, sobre todo, al presidente electo José Jerí felicitarlo por salir a las calles y responder lo que el pueblo quiere (...) desde aquí todo el respaldo de nuestros gobiernos regionales".

Gobernadores garantizaron institucionalidad

Otros gobernadores también mostraron su acuerdo tras esta elección haciendo mención al respeto de la institucionalidad como menciono Rohel Sánchez, gobernador regional de Arequipa.

"Nosotros desde los gobiernos regionales estamos comprometidos con garantizar la institucionalidad, con garantizar la gobernanza y con la gobernabilidad desde el territorio, por ello, nosotros reafirmamos nuestro compromiso de garantizar nuestro estado de derecho y reconocer e identificar a aquellas personas que quieren el caos".

Algunos de ellos se animaron a brindar recomendaciones para la elección del gabinete ministerial. Como se conoce, aún Jerí no ha nombrado a los ministros que lo acompañaran.

"Algunas recomendaciones muy directas que este gobierno tiene que poner todo el esfuerzo económico, técnico y la unidad para derrotar la delincuencia".

Antes del término de la reunión, el presidente de la Asociación Nacional de los Gobernadores Regionales, Koky Noriega de Áncash, pidió una reunión técnica con el nuevo gabinete para el martes 21 de octubre.

"El Perú va de la mano con el éxito de las regiones y las regiones con el Perú (...). Hoy día de manera orgánica nos acercamos a saludarle para entender que se puede trabajar de la mano y, a la vez, pedimos una reunión técnica con el nuevo gabinete que tengamos para el día martes 21 con todos los gobernadores y uno o dos representantes más de las regiones"

Con la reunión entre el presidente de la República, José Jerí, con los 14 gobernadores regionales se expone de manera pública de un trabajo mayor consolidado con todo el territorio peruano.