López Aliaga utilizó a niños en evento político como Nicolás Maduro en Venezuela, señala Mónica Yaya

El último domingo 13 de octubre, Rafael López Aliaga realizó uno de sus últimas actividades como alcalde de Lima, rindiendo cuentas y utilizando a niños como parte de su espectáculo. Según Mónica Yaya, experta en contrataciones del Estado, esta es una conducta que se asemeja a la que ha hecho Nicolás Maduro en Venezuela.

Se asemeja al mandatario venezolano

Durante su acto del ahora ex burgomaestre de la capital peruana, una menor de edad se acercó hasta él en el escenario del anfiteatro del Parque de la Exposición. Con un auricular colocado, le aseguró a RLA que tiene las mejores condiciones en los próximos comicios. Esto para Yaya, es algo que se ha visto en la dictadura venezolana.

"Aquí hay una doble utilización tanto del alcalde de Lima como de sus padres, situación que es distinta de un caso espontáneo. Lo de ayer ha sido algo expresamente preparado para utilizar a los niños en una campaña presidencial, tipo Nicolás Maduro en Venezuela", sostuvo la experta.

Sobre las repercusiones que tendría en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cree que falta más uniformidad en la forma como juzga. Esto lo comparó con el caso del expresidente Ollanta Humala y una supuesta ruptura a la neutralidad que no se evaluó de la misma forma cuando Martín Vizcarra convocó al referéndum.

"Nuestro JNE no ha desarrollado en sus resoluciones una doctrina constitucional sobre qué es lo que debe respetarse en virtud del principio de neutralidad y qué no. Es por eso que tiene decisiones nada uniformes", manifestó.

Trato desigual de López Aliaga con los ciudadanos

Mónica Yaya, experta en contrataciones del Estado y expresidenta del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), indicó que Rafael López Aliaga, en su condición de alcalde, ha maltratado públicamente a las personas que son ajenas a su ideología política.

"Esto se expresa de otras maneras, no solo cuando el señor López Aliaga hace un mitin o todo un show para anunciar que va a ser candidato a la presidencia mientras ejerce el cargo de alcalde, sino también tiene que ver con el maltrato que reciben aquellos que no comparten su ideología. De manera pública, trata a los ciudadanos como si uno valiera la pena ser escuchados y otro grupo de ellos. no", enfatizó.

