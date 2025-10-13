Wilfredo Oscorima respalda a José Jerí y pide deponer intereses personales para mantener la paz

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, expresó su respaldo al presidente de la República, José Jerí, durante una reunión sostenida con otros gobernadores regionales.

El mandatario regional enfatizó que "el país requiere unidad para resolver sus problemas", destacando la necesidad de trabajar de manera conjunta entre las autoridades nacionales, regionales y locales para enfrentar los principales desafíos del país.

Oscorima remarcó que su presencia en Palacio de Gobierno responde al compromiso de los gobernadores de apoyar la estabilidad política y la gobernabilidad democrática. Según indicó, la prioridad en estos momentos debe ser consolidar el orden institucional y promover el desarrollo de las regiones.

Llamado a la paz y al diálogo

Durante su intervención, el gobernador ayacuchano hizo un llamado a la calma ante las recientes convocatorias a movilizaciones en diversas partes del país. Señaló que en los últimos días se han escuchado voces que buscan "desestabilizar el gobierno y la institucionalidad de la democracia", lo cual, advirtió, podría poner en riesgo la tranquilidad nacional.

En ese sentido, Oscorima subrayó que el país no debe retroceder en materia de paz y recordó el pasado de violencia que vivió su región.

"Mi tierra, Ayacucho, ha sido el epicentro del terrorismo, y no queremos volver más al terrorismo. Jamás", manifestó con firmeza.

El gobernador insistió en que la violencia y la confrontación no son el camino para resolver los problemas del país, y pidió a todos los sectores políticos y sociales anteponer el bienestar nacional por encima de cualquier interés particular o partidario.

Unidad contra la pobreza y la delincuencia

Finalmente, Wilfredo Oscorima reiteró su compromiso de seguir trabajando junto al Ejecutivo en la lucha contra la delincuencia y la pobreza, dos de los principales flagelos que afectan a la población.

"Depongamos los intereses personales y partidarios y mantengámonos en paz y unidos para derrotar la delincuencia y la pobreza", exhortó el gobernador, al destacar que la cooperación entre los distintos niveles del Estado es esencial para lograr resultados concretos.

El representante regional sostuvo que la estabilidad política es un requisito indispensable para impulsar el desarrollo económico y social del país, e instó a los ciudadanos a confiar en sus autoridades y contribuir al fortalecimiento de la democracia.

Con este pronunciamiento, el gobernador de Ayacucho reafirma su postura de respaldo institucional al gobierno de José Jerí y su llamado a la unidad nacional como vía para enfrentar los desafíos que aquejan al Perú.