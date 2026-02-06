"No es mi partido": Carlos Álvarez desconoce la gestión y al personal dentro de País Para Todos

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial por el partido político País para Todos, Carlos Álvarez Loayza, estuvo este viernes 6 de febrero en Exitosa tras confirmarse que está pensando dejar sus aspiraciones políticas a un lado de confirmarse la existencia de un direccionamiento de fondos de la franja electoral hacia un medio digital.

En entrevista para el programa "Exitosa Te Escucha", el también actor nacional reveló que si bien es cierto es afiliado al referido partido político, desconoce los manejos internos de sus máximas autoridades, por lo que se encuentra a la espera de que le briden las explicaciones del caso y, tras ello, hoy mismo tomará una decisión final, al atardecer.

Desconoce a responsable de coordinar la franja electoral

Álvarez Loayza, de 62 años, ratificó su cuestionamiento sobre la presunta mala distribución de los fondos que otorga la franja electoral a los partidos políticos con la finalidad de que puedan presentar sus propuestas a la ciudadanía, ya que los cuantiosos montos asignados vienen del Tesoro Público.

Tras confirmarse que País Para Todos le otorgó S/ 700 000 al canal Nativa, el aspirante político aseveró que no tiene nada que ver en dicha transferencia o con procedimientos similares, puesto que, está enfocado en su campaña.

Al ser consultado sobre Patricia Cabrera, jefa de prensa del partido político, mencionó que la desconoce, así como a otras que dirigen la organización. En ese sentido, aseveró que es el principal interesado en saber con exactitud los detalles de la distribución de los recursos y que trabaja con su propio equipo de asesores en la campaña, la cual sostuvo que es austera.

"Yo quiero en claro un tema: Yo me he afiliado al partido, estoy invitado al partido, no es mi partido como es el caso de otros candidatos. Hay una estructura de hace un tiempo, de hace años. Yo sí tengo un equipo, un comité de asesores, gente con gran expertiz de mucha experiencia, pero ahí (el partido) hay puestos claves que han habido, que lamentablemente, y no he tenido ningún conocimiento, de lo que ha pasado con el destino del dinero de todos los peruanos", mencionó.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el aún candidato presidencial de País Para Todos, Carlos Álvarez, sostuvo que no conoce con exactitud cómo se llevan a cabo las gestiones dentro de la organización política por la que postula. "Estoy invitado, no es mi partido",... pic.twitter.com/yjwnHbsIF6 — Exitosa Noticias (@exitosape) February 6, 2026

Hoy a las 6:00 p. m. anunciará su decisión

El aún candidato presidencial ha puesto un "plazo" para decidir si continúa o no en la carrera electoral por eso caso en mención. Esta mañana en Exitosa anunció en exclusiva que a las 6:00 p. m. dará su decisión a la opinión pública y seguidores.

"En las próximas horas decidiré, tal como lo manifesté en las redes, mi condición única es que los responsables de todo esto salgan del partido, si son afiliados que sean expulsados y si no son afiliados que sean retirados del partido.

En esa línea, saludó la intervención del Ministerio Público, pues el fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez Villegas, anunció el inicio de una investigación por estos hechos.

De esta manera, Carlos Álvarez se tomará toda la tarde para recibir los descargos solicitados y de no convencerlo, tomará una drástica decisión al atardecer.