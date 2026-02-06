José Luna Gálvez sobre destitución de José Jerí: "Tenemos que tomar una decisión"

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial por el partido político Podemos Perú, José Luna Gálvez, estuvo este viernes 6 de febrero en Exitosa para analizar la crisis política que rodea al Gobierno desde que se hicieran públicas las reuniones extraoficiales del presidente José Jerí Oré con el empresario chino Zhihua Yang,

Desde el Congreso de la República han tomado acciones inmediatas no solo para que el mandatario esclarezca el caso, tal como ocurrió ante la Comisión de Fiscalización, sino también, para que deje el cargo por estar inmoralmente habilitado para seguir dirigiendo el presente del Perú, posición que su bancada ha empezado a respaldar.

Bancada de Podemos Perú respalda mociones

Como es de conocimiento, desde que se revelara el escándalo del 'Chifagate' a inicios de enero, a la fecha han sido presentadas siete mociones de censura y una moción de vacancia en el Parlamento.

Ante esta situación, que ha puesto en tela de juicio la credibilidad de José Jerí, más las recientes contrataciones en el Estado de mujeres allegadas a él, luego de reunirse en Palacio de Gobierno, el legislador indicó que ha conversado con los miembros de su bancada, tomando la decisión de firmar los textos acusatorios porque "tienen que tomar una decisión".

"Podemos Perú ya está firmado, yo sé de dos congresistas que ya firmaron porque a la hora de conversar con ellos les digo: 'evaluemos esto y veamos qué alternativas tenemos porque definitivamente no podemos quedarnos callados", mencionó en "Hablemos Claro".

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial por Podemos Perú, José Luna Gálvez, indicó que, desde el Parlamento, su bancada ha firmado las mociones que proponen la destitución del presidente José Jerí. "Tenemos que tratar que esto no ensucie las... pic.twitter.com/f5FOyrscET — Exitosa Noticias (@exitosape) February 6, 2026

Asimismo, recordó que en un primer momento le "recomendó" al jefe de Estado que "deje el cargo para que el país esté tranquilo durante las elecciones". Sobre la cantidad de firmas que llevan las mociones de censura, reconoció que "todavía faltan" porque "el que tiene el bloque más grande no va a dejar eso", en referencia a las fuerza políticas que hasta la fecha no han respaldado las iniciativas.

Procedimiento para llamar a un Pleno Extraordinario

Teniendo en contexto la presentación de las siete mociones de censura y una de vacancia contra José Jerí Oré, en su condición de presidente del Congreso, un grupo de congresistas continúan buscando firmas para llegar a convocar a un Pleno Extraordinario, con la finalidad de abordar los requerimientos formulados.

De acuerdo con el artículo 50 del Reglamento del Congreso e inciso 6 del artículo 118 de la Constitución, el titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi, podrá citar a los parlamentarios hasta antes que empiece la nueva legislatura si la moción alcanza como mínimo 78 firmas.

Cabe señalar que, el presidente de turno del Congreso no puede convocar a una sesión extraordinaria por iniciativa propia, ni tampoco la Junta de Portavoces tiene esa facultad; no obstante, los parlamentarios impulsores esperan "un gesto" para abordar la continuidad de Jerí en el Ejecutivo.

