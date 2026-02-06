Cusco: Dictan cadena perpetua para padre que abusó sexualmente y asesinó a su propia hija de 3 años

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La noche del 12 de marzo de 2025, un crimen estremeció a la región Cusco: un padre de familia violó y asesinó a su propia hija menor de edad. El caso, marcado por la crueldad y la vulneración de un vínculo de cuidado, llegó a juicio con pruebas contundentes que revelaron la magnitud del delito y la responsabilidad directa del agresor.

La sentencia

El Juzgado Penal Colegiado de Cusco dictó cadena perpetua contra el principal responsable, imponiendo además el pago de 150 mil soles de reparación civil.

La madre de la víctima también fue sentenciada a 9 años, al determinarse que no brindó ayuda oportuna y contribuyó a agravar la situación, siendo que, tras el macabro hecho, no objetó contra su pareja, quien la mandó a abandonarla en medio de un descampado. Su condena incluye el pago de 15 mil soles de reparación civil, lo que refleja que la justicia también sanciona la omisión en estos contextos.

La sentencia fue calificada por muchos como ejemplar, pues considera agravantes como la minoría de edad de la víctima, el vínculo de cuidado y la previa violación sexual. Estos factores reflejan la extrema gravedad del crimen y justifican la máxima sanción prevista por la ley.

Justicia y sensibilidad

El fallo del Poder Judicial envía un mensaje claro: los delitos contra menores y en contextos de confianza no quedarán impunes. La decisión busca reparar, en la medida de lo posible, el daño causado y reafirma el compromiso de proteger a las víctimas más vulnerables.

La crueldad del acto, cometido por quien debía garantizar seguridad y cuidado, resalta la necesidad de fortalecer mecanismos de prevención y alerta temprana en casos de violencia familiar. Este caso demuestra que la violencia doméstica puede tener consecuencias irreparables cuando no se detecta ni se atiende a tiempo.

Más allá de la condena, este caso expone la urgencia de reforzar políticas públicas de protección infantil y de atención inmediata a denuncias de abuso. La omisión de la madre, también sancionada, evidencia que la falta de acción puede agravar la tragedia y que la justicia no solo castiga al agresor directo, sino también a quienes incumplen su deber de cuidado.

El crimen ocurrido en Cusco fue un acto de extrema crueldad que quebró el vínculo más elemental de confianza: el de un padre hacia su hija. La cadena perpetua dictada contra el responsable y la sanción a la madre constituyen una respuesta firme del sistema judicial, que busca marcar precedente y reafirmar que la violencia contra menores no será tolerada.