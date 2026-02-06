Carlos Álvarez evalúa decisión sobre renuncia este viernes: "Hemos quedado en reanudar nuestra reunión"

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el presidente del partido País para Todos, Vladimir Meza, indicó que se le explicó al candidato presidencial Carlos Álvarez todo lo sucedido sobre el presunto direccionamiento de la franja electoral, por lo que este viernes 6 de febrero tendrán una reunión en la que se espera anuncie su decisión tras una evaluación.

Negó corrupción por franja electoral

En entrevista con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, Meza reveló que a un grupo especial de la organización política, encabezado por el personero legal, William Amílcar Meza, y el comunicador Marco Delgado Azabache, se le asignó la tarea de decidir a qué medios se les daría el dinero de la franja electoral.

"Todo ese tiempo, que fue, creo de dos o tres semanas, se hicieron todas las pautas de manera democrática, de manera transparente sin llegar a ningún contubernio ni negociación. Pero ya faltando un día o el mismo día que se vencían los plazos, en un acto de negligencia, este equipo se da cuenta (...) que tienen 640 000 soles de saldo por pautear", indicó.

Fue por ello, según asegura, que se decide tomar el paquete de la agencia Nativa, por inexperiencia y negligencia. Además, de que se les prometió presentaciones en estadios regionales por tener exclusividad en copa Perú.

Asimismo, reconoció que en su cargo no vio el visto bueno, pues el pauteo fue responsabilidad de la comisión, pero afirmó que si reaccionó ante el mensaje "duro" enviado por Carlos Álvarez, por lo que convocó a los miembros de dicho grupo de trabajo para que transparentes lo sucedido.

"Llegamos a la conclusión de que hubo inexperiencia, hubo negligencia o de alguna forma fueron sorprendidos, pero no hubo coima, no hubo direccionamiento y no hubo confabulación", afirmó.

Reconoce liderazgo de Álvarez

Vladimir Meza manifestó que el último jueves 5 de febrero, tras la denuncia por la franja electoral, se le explicó lo sucedido al candidato Carlos Álvarez por lo que evaluará su decisión final respecto a su renuncia de las elecciones.

"Yo si reconozco el liderazgo de Carlos Álvarez porque me removió todo el gallinero dentro del partido, dentro de las candidaturas. (...) Él se ha llevado la versión de las personas que han estado encargadas del manejo de la franja, le hemos hecho la exposición correspondiente y esperemos que él valore las cosas. Lo está pensando. Hemos quedado en reanudar nuestra reunión", indicó.

Es en esa línea que el presidente del partido País para Todos, Vladimir Meza, informó que Carlos Álvarez se espera que este viernes informe su decisión respecto a una renuncia, tras explicarle lo sucedido con la franja electoral.