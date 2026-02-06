Cirujano de Magaly sale en su defensa y asegura que conductora nunca antes había recurrido a cirugías en el rostro

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En medio de la polémica por su reciente cirugía facial, Magaly Medina reapareció junto al cirujano argentino Andrés Freschi, quien salió en defensa de la conductora y descartó cualquier operación previa en su rostro, dejando en claro que el procedimiento 'deep plane' fue la primera intervención quirúrgica de la 'Urraca' a sus 62 años.

Cirujano de Magaly Medina sale en su defensa

La conversación entre Magaly Medina y su cirujano no dejó lugar a dudas. Ante la pregunta directa de la periodista sobre operaciones anteriores, Freschi fue contundente: "No ha habido ningún tipo de estigma de cirugía anterior".

Magaly incluso mencionó comentarios sobre supuestas intervenciones en su mandíbula o estiramientos previos, pero el especialista aclaró que esos rumores eran falsos y que cualquier cambio previo se debió a bioestimuladores o procedimientos estéticos no quirúrgicos.

La conductora dijo que sobre ella circulan rumores en Perú, como que ya se había hecho varios estiramientos y cirugías. Su cirujano, Freschi, salió a respaldarla y aclaró que, según su experiencia trabajando directamente con sus tejidos, nunca había pasado por un bisturí antes de este procedimiento.

Andrés Freschi también aprovechó para comentar sobre la calidad de los tejidos de la conductora: "De hecho, tus tejidos se han tejido muy fuertes, lo que tiene mucho que ver con el gen de los latinos, que poseen ligamentos y tegumentos muy firmes".

Esto no solo explica la naturalidad del resultado, sino que también evidencia un envejecimiento más lento comparado con otras poblaciones.

El cirujano reconoció que la firmeza de los tejidos representa un reto durante la cirugía, pues requiere liberar y reposicionar con cuidado cada zona del rostro. "La única forma es soltar para que se pueda reposicionar", detalló, resaltando la complejidad y precisión del procedimiento 'deep plane'.

Por su parte, Magaly Medina reafirmó que la cirugía quirúrgica en el rostro fue la primera de su vida, descartando cualquier operación anterior y dejando claro que las críticas sobre intervenciones previas eran infundadas.

Magaly Medina anuncia su regreso a ATV

Hablando de Magaly Medina, la televisión de espectáculos ajusta su programación para su esperado regreso. La conductora anunció que volverá a la conducción de Magaly TV, La Firme, el próximo lunes 9 de febrero, tras varias semanas fuera de pantalla.

Así, el cirujano Andrés Freschi salió en defensa de Magaly Medina, asegurando que la conductora nunca había recurrido a cirugías en el rostro antes del procedimiento 'deep plane' y que cualquier intervención previa se limitó al uso de bioestimuladores o tratamientos no quirúrgicos.