Cancillería se contactó con Embajada de México tras videos publicados por Betssy Chávez

Betssy Chávez volvió a estar en el centro de la polémica en los últimos días luego de publicar un video en sus redes sociales a pesar de estar en condición de asilada política al interior de la Embajada de México.

En este clip, la expremier de Pedro Castillo invita a sus familiares y seguidores a acompañar a su madre Herminia Chino quien viajará a Tacna en estos días como parte de su campaña al Senado con el partido Podemos Perú. Como era de esperarse, estas publicaciones ocasionaron incomodidad desde el gobierno peruano el cual lo hicieron saber en las últimas horas.

Cancillería se pronuncia tras videos de Betssy Chávez

A través de un comunicado, la Cancillería del Perú expresó su malestar sobre este video teniendo en cuenta que cualquier persona asilada políticamente no puede realizar ningún tipo de manifestación política mientras esté bajo esa condición.

Por ello, indicaron que haberse contactado con las autoridades mexicanas para hacerles sentir su incomodidad por este hecho el cual está debidamente estipulado en la Convención de Caracas, tratado al que el Perú se encuentra adscrito.

De acuerdo a su pronunciamiento, su mensaje fue escuchado por el gobierno azteca por lo que los videos ya fueron retirados de las cuentas oficiales de Betssy Chávez. A su vez, precisaron que han recibido la confirmación de que un hecho similar no volverá a ocurrir.

"El gobierno peruano ha recibido la confirmación de que los referidos mensajes y grabaciones han sido retirados de las redes sociales, así como de que estas situación no se repetirán en el futuro", señala esta comunicado.

Pepe Luna rechaza estas publicaciones

Otro que lamentó este incidente protagonizado por Betssy Chávez fue el líder del partido político Podemos Perú, Pepe Luna. El actual congresista señaló que debido a la condición política de la expremier estas situaciones deben evitarse, aunque rechazó que se le prohíba a la asilada reunirse con su madre dentro de la embajada.

"Yo preferiría que no se hicieran porque definitivamente ella está en una situación política inestable y debe cuidar las formas. A su mamá también le diría que eso no debe publicarse, si se reúnen en privado que quede en privado porque tampoco vamos a impedir reunión entre madre e hija", contó.

