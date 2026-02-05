Carlos Álvarez y candidatos de País Para Todos renunciarían tras denuncia, afirma Susana Castañeda

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, la candidata al Senado por el partido País Para Todos, Susana Castañeda, afirmó que su candidato presidencial, Carlos Álvarez, y varios postulantes al Congreso renunciaran a participar de las elecciones si no se aclara la denuncia por presunto direccionamiento de fondos de la franja electoral hacia un medio digital.

Hartos de corrupción

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, la candidata expresó su rechazo ante un aparente direccionamiento sospechoso de fondos de la franja electoral para un medio digital.

"Si estamos hablando de transparencia, si queremos que las cosas cambien. Entonces a mi me parece legítimo que Carlos Álvarez se haya indignado y que haya manifestado que esto tiene que aclararse y que si no se aclara lo que puede haber ocurrido (...) él daría un paso al costado. Nosotros somos invitados de Carlos Álvarez y hemos suscrito un comunicado expresando que si no se llevan a cabo las aclaraciones optaríamos por lo mismo que él de ser el caso", explicó.

Expresó que un hecho como el denunciado es "atribuible a hechos de corrupción" por lo que mencionó su hartazgo con esta clase de situaciones en la política.

"Estamos cansados [de la corrupción], no solamente los que participamos en política como personas nuevas, si no la población", dijo.

Resalta ser una cara nueva en política

Castañeda detalló que aunque terminó su carrera en la Corte Suprema de forma exitosa y se retiró con honores, tiene mucho que aportar. Su postulación busca ello y refrescar a la política en nuestro país, en un contexto en el que la población se encuentra cansada y decepcionada de los mismo partidos y rostros políticos.

"Yo soy una persona con experiencia y puedo seguir aportando al país en un momento en el que la Bicameralidad regresa como una nueva institución para el Congreso. ¿Por qué Carlos Álvarez y no otro partido? Porque es una persona nueva, yo creo que representa para nosotros una opción diferente", resaltó.

En ese sentido, indicó su esperanza en que un nuevo gobierno de su partido, desde la postulación, inicie de la manera correcta, sin problemas y aclarando mal entendidos.

