Plan de Seguridad de José Jerí "está muy avanzado", asegura ministro de la Producción

En declaraciones para Exitosa, el ministro de la Producción, César Quispe Luján, aseguró que el Plan de Seguridad Ciudadana está "muy avanzado". Estimó que la siguiente semana habrían novedades desde el Consejo de Ministros respecto a su aprobación.

La aprobación del Plan de Seguridad Ciudadana continúa en la espera. Sin embargo, el ministro de la Producción asegura que el avance del proyecto está "muy avanzado", luego que se haya retrasado hasta en dos oportunidades el lanzamiento del programa.

"Lo lidera PCM con el Ministerio del Interior y de Justicia que están trabajando, tengo entendido está muy avanzado. La otra semana se reúnen para ver el documento al 100% y luego el siguiente paso tiene que ser aprobado por los ministros que están involucrados", indicó.

Ello, luego que el ministro de Justicia, Walter Martínez, directamente involucrado en la expedición del Plan declarara que el Plan de Seguridad sería emitido "antes de Fiestas Patrias".

Ante la ola de críticas, el Gobierno recalibró sus declaraciones y precisaron que la presentación del plan nacional continúa en marcha y se daría prontamente. "La otra semana deben tener la noticia exacta", ratifica Quispe.

El ministro de Producción expuso que tanto el presidente de la República, José Jerí, el premier y los ministros del Interior y Justicia continúan "trabajando fuertemente" en la "promesa" manifestada por este Gobierno.

Niega irregularidades en contratos de allegadas a Jerí

Respecto a las órdenes de servicio otorgadas a ,al menos, cinco allegadas al presidente José Jerí, el ministro Quispe asegura que se han seguido los debidos procedimientos en las contrataciones con el Estado.

"En Palacio de Gobierno han sacado un comunicado donde se ha reafirmado que se ha seguido un debido procedimiento y que no hay ninguna irregularidad en las contrataciones", precisó.

Aseguró que si bien los funcionarios de Estado cuentan con personal de confianza estos sí cuentan con las competencias para lograr ser contratados. "Se deriva, siguen los siguientes pasos, hay un equipo que hace la evaluación y luego se concreta en contrato", indica.

Quispe indica que el caso es materia de investigación y se determinará la responsabilidad correspondiente. Resaltó que "todos tenemos derecho a la presunción de inocencia" ante los cuestionamientos por las contrataciones de las cinco jóvenes mujeres.

