¿No vas a votar en las Elecciones 2026? Esta es la MULTA que deberás pagar, según el JNE

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer los montos de las multas que se aplicarán a los electores que no acudan a votar en estas Elecciones 2026, de acuerdo a su distrito de residencia.

Elecciones 2026: ¿Fuiste elegido miembro de mesa?

Las Elecciones Generales se realizarán el domingo 12 de abril de 2026 de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Más de 27 millones de peruanos elegirán quienes ocuparán los siguientes cargos: presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y titulares del Parlamento Andino.

Como en todo proceso electoral, los miembros de mesa son trascendentales por lo cual, este año para evitar retrasos se eligieron a tres miembros titulares y seis suplentes por cada mesa, duplicando el número de suplentes respecto a elecciones anteriores. Incluso, se reveló que estos personajes deberán acudir desde las 6:00 a.m. a su local de votación para dejar todo listo antes del horario oficial en que los peruanos deberán ejercer su voto.

También se detalló que los miembros de mesa serán capacitados este 29 de marzo y 5 de abril tanto titulares y suplentes para que sepan las funciones que deberán ejecutar en la jornada electoral. En caso aún no sepas si fuiste uno de los elegidos para garantizar que los electores sufraguen sin demoras, solo sigue estos pasos:

Ingresa al siguiente LINK de Consulta Electoral de la ONPE.

de de la ONPE. Digita tu número de DNI y dale clic en consultar.

¿Cuánto es la multa por no votar el 12 de abril?

Pese a que han sido elegidos miembros de mesa, hay casos en que los ciudadanos optan por no cumplir con esa labor, pero ¡ojo! ten en cuenta que deberán pagar una multa de S/275 (5% de la UIT) y podrían tener inconvenientes para realizar diversos trámites, incluso, ante entidades del Estado, entre ellos, procedimientos administrativos.

En ese marco, también surge otra interrogante, ¿qué sanción o multa deberán pagar aquellos peruanos que no acudan a votar este 12 de abril del 2026? Pues bien, a través de sus redes sociales, el JNE dio a conocer los montos que se aplicará a los electores que no cumplan con su deber ciudadano.

Según el máximo organismo electoral existen tres tipos de multas fijados en relación a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) del presente año que asciende a S/ 5,500. Asimismo, se detalla que el monto es diferenciado y depende directamente del nivel de pobreza del distrito que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI) del elector:

Distritos "No pobres": S/ 110.00 (equivalente al 2% de la UIT).

S/ 110.00 (equivalente al 2% de la UIT). Distritos de "Pobreza no extrema": S/ 55.00 (equivalente al 1% de la UIT).

S/ 55.00 (equivalente al 1% de la UIT). Distritos de "Pobreza extrema": S/ 27.50 (equivalente al 0.5% de la UIT).

En el Perú, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos desde los 18 hasta los 70 años. En caso no cumplas con tu deber y optas por no ir a votar este 12 de abril del 2026, recuerda que podrías ser multado con montos desde S/27.50 a S/110, dependido del distrito que figure en tu DNI.