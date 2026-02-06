Amigas de Jerí: Ministros de Defensa y Midis defienden al presidente y allegadas

06/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante una actividad oficial, ante las consultas de la prensa, los ministro de Defensa, César Díaz, y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, defendieron al presidente José Jerí y a las jóvenes que ingresaron a Palacio de Gobierno para obtener contratos con el Estado días mas tarde.

Gabinete fuerte ante crisis

El ministro de Defensa, César Díaz no dudó en respaldar en respaldar al mandatario en medio de los cuestionamientos por una nueva revelación periodística, más conocido como 'Amigas de Jerí'.

"El presidente ya ha aclarado estos puntos en las diversas instancias, él está con predisposición, lo ha manifestado. Gracias a Dios nosotros tenemos el pleno conocimiento de que no ha existido una situación ilegal, él ha explicado algunas irregularidades que puede haber, pero eso no significa comisión de ningún delito, así el gabinete en esta oportunidad está más fuerte que nunca, seguimos trabajando", indicó.

En ese sentido recalcó que los miembros del gabinete tienen la total confianza al presidente y lo respaldan. Tras ser cuestionado por un equipo de Exitosa, agregó que "en su momento, en las instancias correspondientes, se aclararán estos aspectos" e hizo un llamado a no adelantar juicio de valor.

Defendió a trabajadoras cercanas a Jerí

Por su parte, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, defendió a las jóvenes que ingresaron a Palacio de Gobierno y consiguieron contratos posteriormente, pues aseguró que son dignas.

"El presidente ha sido claro con nosotros y todos los documentos están en los portales de transparencia, como así corresponda, la información es pública. Además, permítanme precisar: Todo el personal, tanto sea varón o mujer, que nos acompañe en toda las disposiciones del campo y en el territorio que ustedes han visto que tenemos, es personal digno", aseguró.

Como se recuerda, dos de las jóvenes que presuntamente habrían sido favorecidas decidieron renunciar a sus puestos tras la publicación del reportaje: Guadalupe Vela y Cristina Beraún.

Paralelamente, la Contraloría General de la República ha solicitado información sobre las cinco mujeres en cuestión, pidiendo los documentos de sus órdenes de servicios o contratos y los comprobantes de pago. Las instituciones deberán entregar la información en el tiempo establecido.

Es ante ello que el ministro de Defensa, César Díaz, y la titular del Midis, Lesly Shica, defendieron al mandatario y a las jóvenes trabajadoras del Estado.