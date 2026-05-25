Accidente tras choque entre furgoneta y autobús: Reportan más de 15 muertos y varios heridos

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El choque entre una furgoneta y un autobús dejó más de 15 muertos y varios heridos este lunes 25 de mayo. Las autoridades movilizaron los equipos de emergencia e iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

Balance preliminar tras choque de autobús y furgoneta

Una nueva tragedia ocurrió en una autopista. De acuerdo a los últimos reportes, una furgoneta (minibús) que circulaba a gran velocidad chocó estrepitosamente contra un autobús estacionado por, aparentemente, un imperfecto mecánico, este lunes 25 de mayo, en vísperas de las vacaciones del Eid al Adha.

Las autoridades y la policía, precisaron que la colisión se produjo precisamente en la zona de Khoro Kotay Saeedabad, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en el noroeste de Pakistán. El conductor del autobús se encontraba fuera del vehículo, ya que estaba tratando de repararlo cuando ocurrió el accidente.

El impacto fue tan fuerte que la furgoneta quedó gravemente destrozada. Al tener conocimiento del siniestro vial, equipos de rescate y policía de autopista llegaron a la zona para trasladar a los heridos por el choque, que según se precisó serían alrededor de 10 personas, quienes fueron trasladados hasta el hospital de Mardan.

Asimismo, se reveló que, de acuerdo al reporte preliminar del responsable de relaciones públicas del servicio de emergencias Rescue 1122, Syyed Abbas Shah, el accidente dejó al menos 17 muertos, entre ellos hombres, mujeres, personas ancianas y niños.

Investigan choque en Pakistán: ¿Cuál fue la causa del accidente?

Otro portavoz en Pakistán añadió que la mayoría de las víctimas parecían proceder de los distritos de Dir y Bajaur y viajaban de regreso a casa antes de las vacaciones del Eid al Adha.

"Al menos 17 personas han muerto y más de 10 han resultado heridas", declaró a la AFP Bilal Ahmad Faizi, un responsable de los equipos de rescate, quien añadió que tres de los heridos se encuentran en estado crítico.

Por su parte, el ministro de Información de Khyber Pakhtunkhwa, Shafi Jan, expresó su pesar por el suceso y afirmó que los heridos reciben la mejor atención médica disponible. También dio cuenta de que el accidente en la autopista Swat, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, se mantiene bajo investigación para esclarecer los hechos y las causas que dieron origen a la tragedia.

Explosión en tren en Pakistán deja varias víctimas

Lamentablemente, el choque entre una furgoneta y un autobús no es el único que causó gran impacto en Pakistán. Pues bien, se reportó que el domingo 24 de mayo se registró una explosión contra un tren, dejando al menos 30 muertos y más de 100 heridos.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, también condenó enérgicamente el atentado en un comunicado oficial, destacando que investigarán el suceso.

Explosión en un tren en Quetta, Pakistán, deja al menos 30 muertos.

Es así como un choque por alcance entre una furgoneta y un autobús detenido en una autopista dejó al menos 17 muertos y varios heridos. Las autoridades investigan las causas del accidente en Pakistán.