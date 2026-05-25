SJL: Dejan granada de guerra con mensaje para interno en la puerta del penal Castro Castro

25/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una granada de guerra y una carta de amenaza extorsiva fueron halladas la mañana de este lunes en la puerta del penal Miguel Castro Castro. El atentado, adjudicado a la organización criminal "La Federación", iba dirigido contra un recluso del centro penitenciario, a quien le exigen frenar los ataques a empresas de transporte bajo la amenaza de perpetrar nuevos atentados contra la prisión.

El artefacto explosivo y el manuscrito fueron abandonados en el exterior del establecimiento administrado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), ubicado en la zona de Los Sauces. "La Federación" es una red delictiva vinculada al sicariato, robo agravado y extorsión que opera activamente en Lima y Callao.

El mensaje amenazante junto a la granada

El violento mensaje hallado dentro de una caja de cartón tiene un destinatario claro: José Carlos Rodríguez Fernández, alias 'Chom'. Este interno fue capturado a inicios de este año en Surco y está bajo investigación por dirigir, presuntamente, una red de extorsión y ataques contra transportistas y comerciantes en Lima Sur.

La banda criminal "La Federación" acusa directamente a alias "Chom" de seguir operando impunemente desde el pabellón B del penal Castro Castro. La carta lanza una advertencia directa contra las instalaciones del penal y responsabiliza a las autoridades penitenciarias de encubrir al recluso.

"José Carlos Rodríguez Fernández 'Chom', pabellón B, deja de extorsionar a las empresas de transporte, ya sabemos que tienes celular en el pabellón y en el Inpe te protegen, por eso vamos a volar el penal, por tus abusos adentro y fuera. Atentamente: La Federación", se lee en el mensaje hallado junto al explosivo.

Policía Nacional desactivó el explosivo

Tras el hallazgo, agentes de la Policía Nacional del Perú, personal de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) acudieron al lugar.

Los efectivos acordonaron el área para evitar riesgos a la población y realizaron el procedimiento de neutralización del artefacto. Luego de varios minutos de trabajo especializado, las autoridades lograron retirar la granada sin que se registraran heridos ni daños materiales.

De acuerdo con información preliminar, la amenaza habría sido dejada alrededor de las 5:00 a.m. Las autoridades vienen evaluando el tipo de explosivo encontrado y realizando diligencias para identificar a los responsables del hecho. Asimismo, se investigará el contenido del mensaje y las posibles conexiones con presuntas extorsiones vinculadas al transporte público.