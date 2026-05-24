Ahora Nación de Alfonso López-Chau anuncia respaldo a Roberto Sánchez para la segunda vuelta presidencial

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A exactamente dos semanas de la segunda vuelta presidencial, el partido político Ahora Nación, anunció este domingo 24 de mayo, su respaldo a la candidatura de Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú).

A través de un comunicado difundido en sus plataformas oficiales, la organización política de Alfonso López-Chau sostuvo que, abstener o viciar sus votos únicamente será beneficioso para Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular).

Exigencias a Juntos por el Perú de ganar la segunda vuelta presidencial

Según lo señalado por Ahora Nación, la decisión adoptada por su Comité Ejecutivo Nacional Ampliado se basa en un "voto crítico", a través de cuatro ejes que representan sus "exigencias y garantías" para el país, siendo los siguientes:

Respeto irrestricto a la democracia, a la institucionalidad y la independencia de poderes. Defensa de los derechos fundamentales, derechos humanos y derechos de la mujeres; y lucha frontal contra la corrupción, la delincuencia y las economías ilegales. Garantía de servicios públicos dignos, eficientes y descentralizados, generando las condiciones necesarias para el crecimiento económico con bienestar para todos los peruanos. Conformación de un gabinete de unidad nacional y de una administración pública liderada por profesionales con experiencia, competentes y honestos.

Sobre la segunda vuelta que disputará el próximo domingo 7 de junio, la organización política hizo un llamado a sus personeros a "vigilar la legalidad y transparencia de este proceso electoral", con el objetivo de garantizar la voluntad de la ciudadanía en las urnas.

COMUNICADO



Nuestra organización política, Ahora Nación, asume una posición firme y responsable en defensa de la democracia, la institucionalidad y la voluntad del pueblo peruano. pic.twitter.com/3nBZ668ILL — Ahora Nación (@Ahora_Nacion) May 24, 2026

Partido Buen Gobierno viciará su voto en la segunda vuelta

El anuncio de Ahora Nación marca distancia de la posición adoptada en las últimas por el excandidato presidencial, Jorge Nieto Montesinos (Partido del Buen Gobierno), quien en conferencia de prensa señaló que al momento de llegar a las urnas, él y su militancia en conjunto viciará su voto, en rechazo a las candidaturas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

"El Comité Ejecutivo Nacional, con una discusión prolongada e intensa, hemos llegado a una decisión sobre nuestros puntos de vista. El partido viciará su voto y escribirá en la boleta electoral: 'queremos un buen gobierno'", señaló.

En ese sentido, indicó que lo determinado no corresponde a una decisión unilateral, sino a un acuerdo en conjunto con los militantes, dirigentes y bases partidarias de su organización política de las distintas regiones del país.

Quedando 14 días para la decisiva jornada electoral, los partidos políticos empiezan a revelar su respaldo, tal como lo expresó Ahora Nación con Roberto Sánchez, o lo adoptado también por el Partido del Buen Gobierno.