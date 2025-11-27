Hernán Barcos rompe su silencio tras confirmar su salida de Alianza: "Por respeto al club y al hincha..."

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

A menos de 24 horas de conocerse que Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima, el atacante de 41 años rompió su silencio y se pronunció tras esta polémica decisión. A la salida de un nuevo entrenamiento, el 'Pirata' conversó brevemente con la prensa dando que hablar con su respuesta.

Con un semblante bastante calmado, el máximo goleador histórico de los victorianos señaló que este no era el instante de dar detalles sobre su adiós a la institución ya que lo hará a su debido momento mediante una conferencia de prensa.

"No puedo hablar. Por respeto al club y al hincha de Alianza Lima, cuando estemos en un lugar organizado hablaremos. No voy a hablar de mi salida sentado en un carro, cuando sea una cosa seria y tranquila lo hablamos", indicó a los medios de prensa.

Franco Navarro también habló sobre Hernán Barcos

Como se recuerda, sobre la tarde de este miércoles 26 de noviembre, se conoció sobre la noticia de que Hernán Barcos dejaría Alianza Lima a final de temporada tras una reunión con la gerencia deportiva del club.

Precisamente, el director deportivo, Franco Navarro, también se pronunció sobre este hecho en una reciente entrevista. El popular 'Pepón' señaló que a pesar de la decisión que se tomó en la interna, las puertas de la institución victoriana siguen abiertas para el argentino en el camino que quiera tomar sea como directivo, entrenador o en otro aspecto.

"Decidimos que no iba a continuar para el próximo año que no estaba en los planes para el 2026. Nosotros le manifestamos que las puertas del club están abiertas ya que el necesita irse como lo que es, el mejor extranjero que ha pasado por la institución. Nosotros le vamos a dar todo lo que necesita, en la posición que quiera, si quiere ser técnico, director deportivo u otra cosa", indicó para L1 Max.

Además precisó que lo despedirán de la mejor manera al finalizar la temporada y cuando se retire también le prepararán un adiós a su altura.

"Él cuando decida retirarse profesionalmente merece una despedida conforme a lo que merece Hernán Barcos en Alianza", añadió.

De esta manera, Hernán Barcos rompió su silencio luego que se confirmara su salida de Alianza Lima tras cinco temporadas en el club. El atacante de 41 años aseguró que dará mayores detalles cuando se organice una conferencia de prensa a la altura.