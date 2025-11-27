Gustavo Costas elige a Jefferson Farfán como el mejor futbolista que dirigió y lo elogia: "Es de otro planeta"

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El actual entrenador de Racing Club de Argentina, Gustavos Costas, reveló en una reciente entrevista quién es el mejor futbolista que dirigió durante su carrera. Sin dudar ni un momento, fue claro y nombró a Jefferson Farfán, a quien dirigió tras su paso por Alianza Lima.

'Foquita' Farfán el elegido

Los hinchas de Racing Club se encuentran contentos con el desempeño que la escuadra de Avellaneda ha logrado al mando del técnico Gustavo Costas en los últimos años. En el 2024 obtuvo la Copa Sudamericana y este 2025 se alzaron con la Recopa Sudamericana y en lo que respecta al torneo local el estratega logró que el equipo clasifique a los cuartos final del Torneo Clausura.

En este contexto en el que atraviesa un buen momento, recientemente el estratega argentino concedió una entrevista con el reconocido medio ESPN en el que repasó todo el trayecto de su carrera profesional. Durante este diálogo fue consultado sobre el jugador que considera el mejor que ha dirigido. Si bien afirmó que ha tenido la oportunidad de dirigir a muchos eligió a Jefferson Farfán.

"Yo te voy a decir uno, lo que lo put**** a ese pibe a Farfán, Farfán es de otro planeta. Te puedo decir hoy de Racing, de los míos, pero lo de Farfán, le decía de todo. Tú sabes cómo soy yo y él era un pibito tenía 19 años, 18 años. Un día lo dijo en una nota, me peleaba con él, se pensaba que ya era Maradona ahí", expresó el DT.

Así fue la reacción de Jefferson Farfán

Después de los elogios que Gustavo Costas hizo sobre el exfutbolista de la selección peruana, este no dudo en pronunciarse mediante sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento trayendo a la memoria el momento que compartió junto al argentino cuando este lo dirigía durante los años 2009 a 2011.

Publicación de Farfán en Instagram

"Gracias padre por esas lindas palabras , agradecido por la confianza que me diste siempre para ser yo en el campo de juego. Nunca olvidaré lo que me decías antes de los partidos, de mitad de campo para arriba haz lo que quieras, diviértete", escribió el sobrino de 'Cuto' Guadalupe en sus historias de su cuenta oficial de Instagram.

Es así como durante una entrevista para un reconocido programa de Argentina, el entrenador de Racing Club, Gustavo Costas, reveló que Jefferson Farfán ha sido el mejor futbolista que ha dirigido durante toda su carrera dirigiendo equipos e inclusive a la selección de Bolivia. De manera inmediata, la respuesta de la 'Foquita' no se hizo esperar y le agradeció al argentino por las palabras que le dedicó.