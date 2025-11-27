Fernando Olivera propone una "depuración" de la PNP y las FF.AA.: "De todo el sistema de corrupción"

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El precandidato presidencial Fernando Olivera advirtió que una de las medidas que tomará en un eventual gobierno suyo será una "depuración" de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas con el objetivo de combatir "el sistema de corrupción" en el país.

Medidas radicales contra la corrupción

En diálogo con Exitosa, el líder del partido Frente Esperanza señaló que la seguridad ciudadana será una prioridad de ser elegido Presidente de la República en las Elecciones Generales 2026. Para ello, plantea medidas radicales como deshacerse de efectivos vinculados con delitos.

"La seguridad, prducto de la derrota del sistema de corrupción, que va a ser el 12 de abril, va a ser recuperada inmediatamente. Empezando por la depuración de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, de todo el sistema de corrupción que está enquistado ahí en la justicia. ¿Cómo es posible que sigan generales que son cómplices del crimen, que protegen a los sicarios, como lo reveló la policía paraguaya?", afirmó.

'Popy' subrayó que los operativos policiales de la actual gestión de Jerí son meros "efectos publicitarios", mientras el delito sigue "campeando". En ese sentido, prometió resolver la ola de criminalidad "radicalmente en no más de un año".

"Porque además, no nos vamos a quedar en esos temas. Vamos a impulsar el crecimiento al 10%. Y vamos a convertir ese crecimiento en desarrollo", agregó.

Promete una "refundación del Perú"

El exministro destacó que cuenta con un equipo de profesionales y técnicos, y afirmó que tiene el respaldo de la ciudadanía para impulsar "la refundación del Perú".

"Estoy listo para gobernar, hacerlo bien y ejercer la autoridad democrática. Porque tengo un equipo de profesionales, de técnicos y la confianza de un pueblo que nos va a respaldar en la refundación del Perú que empezará el próximo 28 de julio", aseguró.

Olivera también enfatizó en que priorizará la educación de calidad "para el que no tiene nada, como el que tiene mucho", pues considera que invertir en el sector es hacer justicia.

"Que tengan los mismos niveles educativos y la protección desde el vientre materno hasta llegar al momento en que las oportunidades sean iguales para nuestros jóvenes", mencionó.

Alertó sobre presupuesto "paralizado"

Olivera indicó que hay "40 millones" de soles que están "paralizados" y que propone invertir en colegios, carreteras y hospitales mediante decretos de urgencia para concluir esas obras. "Vamos a dar un shock de infraestructura para darle competitividad al país", prometió.

