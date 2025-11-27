Poder Judicial condena a 11 años y 5 meses de prisión a Betssy Chávez: Disponen su ubicación y captura

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial sentenció a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva a la expremier Betssy Chávez por el delito de conspiración para la rebelión por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Por ello, se ha dispuesto su inmediata búsqueda y captura a nivel nacional e internacional.

Expremier participó de golpe de Estado

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema sostuvo que Betssy Chávez tenía conocimiento del mensaje de Pedro Castillo, ya que buscaban mantener en reserva el mensaje, sumado a que ella fue quien coordinó con periodistas para que acudan a la PCM informándoles de una conferencia de prensa inexistente.

Recordaron un mensaje que la expremier envió a los miembros de su gabinete: "Hoy es un día histórico. Necesitamos estar cohesionados. Unidad", que se mandó minutos antes de que el exmandatario Pedro Castillo intentara dar el golpe de Estado, recordó la magistrada Norma Carbajal.

El tribunal señaló que la exministra intentó huir a la embajada de México, luego de que fracasara el golpe de Estado de Pedro Castillo, incluso se valoró la geolocalización del vehículos, así como las declaraciones del chofer de la PCM.

Como se recuerda a inicios del mes de noviembre la expremier se asiló en la embajada de México como "perseguida política", sin embargo, hasta la fecha el gobierno no le ha brindado el salvoconducto para poder ir hacia dicho país. Es en ese contexto que, el Poder Judicial, además de condenarla a 11 años 5 meses y 15 días de prisión efectiva que han ordenado su inmediata búsqueda y captura a nivel nacional e internacional.

Cabe señalar que, el expresidente Pedro Castillo y Willy Huerta recibieron la misma pena, mientras que Anibal Torres fue condenado a 6 años y 8 meses de cárcel, al ser reducida su sentencia en consideración a su edad.

Acusación por golpe de Estado

El Ministerio Público pide 26 años para Betssy Chávez y 15 años para Aníbal Torres, sin embargo, si el tribunal decide condenarlos por conspiración, las penas disminuyen: 19 años y 30 días para Castillo y 11 años, 5 meses y 15 días para los expresidente del Consejo de Ministros. Además, el Ministerio Público pidió que los tres sean inhabilitados por tres años y medio y que paguen una reparación civil superior a los S/64 millones.

La audiencia de lectura de sentencia marca la culminación de un juicio oral que se ha extendido por 84 sesiones y es en la 85 que finalmente se revelaría el fallo condenatorio o absolutorio, siendo un resultado histórico por tratarse del proceso por un intento de golpe de Estado.

Es así que Betssy Chávez fue condenad a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva y se ordenó su captura internacional y nacional para ponerla a servicio de la justicia peruana.