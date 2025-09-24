PJ admite apelación presentada por Pedro Castillo para anular su juicio por fallido golpe de Estado

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Poder Judicial admitió a trámite el recurso presentado por el expresidente de la República, Pedro Castillo, que busca anular su juicio oral por fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 por el cual la Fiscalía solicita 34 años de prisión.

Nuevo habeas corpus de Pedro Castillo

El Poder Judicial ha aceptado la apelación presentado por el abogado Eduardo Pachas, defensa legal del expresidente Pedro Castillo, que busca anular el juicio oral que enfrenta por el fallido golpe.

Esta nueva apelación por parte de Castillo busca revocar la decisión de la jueza constitucional Ana Osorio quien anuló el pedido del exjefe de Estado el pasado 25 de agosto por acreditar que no se habían vulnerado los derechos fundamentales del procesado Castillo. En su momento, calificó la demanda como "inestimable" y como parte de un recurso legal para alargar el juicio.

Ese recurso presentado buscaba anular la resolución de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que había fijado el inicio del juicio oral para el pasado 4 de marzo de 2025. Asimismo, solicita la nulidad las actuaciones en la etapa de juzgamiento y el reitera el pedido del nombramiento de un nuevo colegiado supremo que lleve el proceso del exmandatario.

Con la anulación del pedido de la anulación del juicio oral por Osorio, el pasado 1 de setiembre, concedió una apelación "con efecto suspensivo". Ahora, con la admisión por parte del Poder Judicial (PJ) luego que la defensa de Castillo presentará un habeas corpus y haya sido admitida por la administradora de justicia.

El Sexto Juzgado Constitucional de Lima tomó la decisión y la remitió a la Primera Sala Constitucional de Lima que deberá convocar a una audiencia virtual con participación de las partes.

Argumentos de la defensa legal para nueva apelación

La postura de la defensa legal de Pedro Castillo argumenta que se han vulnerado diversos derechos como a la libertad personal, al debido proceso y a una defensa adecuada.

Principalmente argumenta que el expresidente no será juzgado por un tribunal imparcial. En reiteradas ocasiones en el juicio, durante las intervenciones del exmandatario Castillo, este se ha negado a continuar con el proceso por la inclusión de la jueza suprema Inés Tello de Carbajal.

Por su parte, la jueza Osorio argumentó que tales derechos no habían sido vulnerados y que cuando el expresidente no contaba con una defensa se le designó un defensor público que para Castillo fue sin su consentimiento.