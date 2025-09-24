Tomás Gálvez denuncia falta de presupuesto en el Ministerio Público: "Las necesidades aumentan año a año"

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tomás Aladino Gálvez, fiscal de la Nación interino, conversó largamente con Exitosa sobre diversos temas. Uno de los ítems donde se explayó por varios minutos fue sobre el presupuesto que el Ejecutivo asignó a la Fiscalía para el 2026 el cual no sería suficiente para atender la gran demanda de esta entidad.

Como se recuerda, esta situación fue alertada por la suspendida Delia Espinoza quien en más de una oportunidad aseguró que el Ministerio Público necesita una mayor inyección económica para el próximo año considerando que se encuentran en una ardua lucha contra la delincuencia.

Tomás Gálvez exige mayor presupuesto para el Ministerio Público

En conversación con Nicolás Lúcar, Tomás Aladino Gálvez indicó que las necesidades de la entidad que dirige crecen con el pasar de los años por lo que el presupuesto debería crecer proporcionalmente a ello. Sin embargo, lamentó que ocurra todo lo contrario ya que en el 2026 dispondrán de un monto menor al que contaron en el 2025.

"Hay un gran problema presupuestal en el Ministerio Público. Las necesidades presupuestales aumentan año a año y en consecuencia el presupuesto asignado debe ser mayor cada año, pero que ha pasado acá: aumentan las necesidades y se restringe el presupuesto y ya no se puede hacer frente a muchas funciones y necesidades impostergables", indicó.

En esa misma línea, hizo un llamado a las diversas entidades del Estado para que puedan llegar a un entendimiento y dejen de lado sus diferencias por el bien del país.

"Hago un llamado al Ejecutivo, al Congreso y a todas las instituciones que tenemos que evitar cualquier tipo de confrontación. El Estado es un solo, el país es uno solo, el poder es uno solo y tenemos que armonizar las funciones de cada institución para trabajar por los intereses del país y del pueblo", añadió.

Exigirá reuniones con diversas autoridades

El fiscal de la Nación interino también reveló que en los próximos días solicitará con carácter de urgencia una reunión con Juan José Santiváñez, José Jerí y otros altos funcionarios para hacer llegar su reclamo por el tema presupuestal.

"Desde ya voy a pedir reuniones con el ministro de Justicia, con el presidente del Congreso de la República para ver esta situación. Se tiene que atender la necesidad del Ministerio Público. Hay muchas funciones que quedarían desfinanciadas y no podríamos realizarlas. Por ello llamo a la cordura, a la reflexión y a la comprensión a las autoridades encargadas del presupuesto", finalizó.

En resumen, Tomás Aladino Gálvez, fiscal de la Nación interino, exigió al Ejecutivo aumentar el presupuesto 2026 del Ministerio Público ya que las demandas de la entidad crecen cada día más.