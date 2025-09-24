Alianza Lima presentó reclamo formal ante Conmebol por agresiones de parte de hinchas de U. de Chile

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El ambiente para el partido de vuelta entre Alianza Lima y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana se calentó a la llegada del equipo 'blanquiazul' a suelo chileno. Ante las agresiones que sufrieron sus hinchas que viajaron a Temuco y los insultos que recibió Fernando Gaibor, la dirigencia victoriana presentó un reclamo formal ante la Conmebol.

Carta enviada a la Conmebol

Un día antes del encuentro que se llevará a cabo en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Temuco (7.30 pm), el elenco 'íntimo' remitió una misiva a la Unidad Disciplinaria y a la Dirección de Operaciones y Competiciones. En ella, manifiesta su preocupación por la conducta de sus pares de la nación sureña.

"Por medio de la presente complementamos nuestra carta de fecha 19 de setiembre de 2025, en la cual manifestamos nuestra preocupación y malestar por el comportamiento de parte del área de prensa del Club Universidad de Chile y también por lo que podría ocurrir en nuestra visita al país de Chile para el encuentro deportivo en referencia", indica el primer párrafo.

Alianza Lima hizo un reclamo formal a Conmebol por incitación a la violencia por parte de la hinchada de U de Chile. La nota fue publicada en nuestra web de @eldiezperu pic.twitter.com/UOpmp6Jz8w — Aaron Virhuez (@Aaron_virhuez) September 24, 2025

Sobre esto, agrega que la delegación de Alianza Lima fue víctima de diversos insultos por parte de aficionados de los 'azules' a su arribo. La dirigencia 'blanquiazul' acusa una actitud agresiva hacia sus jugadores. Una de ellas quedó registrada con Fernando Gaibor, al ser insultado por unos hinchas presentes.

"Al respecto, desde nuestra llegada al aeropuerto de la ciudad de La Serena en Chile (Aeródromo La Florida) se tornó con actitudes hostiles de parte de los simpatizantes del club Universidad de Chile y con actos xenófobos.

Hostilidad frente a hotel de concentración

El equipo de La Victoria adjuntó imágenes de algunos barristas del cuadro chileno a las afueras del hotel en donde concentra su delegación, con pancartas llenos de mensajes provocadores. También se apreció a uno de los hinchas contrarios con una camiseta aliancista, que habría sido arrebatada de forma violenta.

Una de las preocupaciones que ha detectado la dirigencia 'blanquiazul' es la cercanía en los lugares donde ambos equipos se están alojando. La razón es por el banderazo que organizó la fanaticada local y eso pone en riesgo a sus seguidores que llegaron hasta Chile, pese a que no podrán ingresar al estadio.

Quema de árboles, maleza y demases cerca del hotel del Diego de Almagro. Producto de bengalas por parte de los hinchas de U de Chile.



Via @laserena_4 https://t.co/iM7a5lB0PL pic.twitter.com/zJuapIXUNd — GRANATE IV REGIÓN 🇦🇹🇦🇹🇦🇹🇦🇹 (@granate74) September 25, 2025

"De esta forma, Alianza Lima ofreció los argumentos para su reclamo ante la Conmebol por las agresiones que han recibido a su llegada a Coquimbo, para el duelo ante la Universidad de Chile. El cuadro victoriano denuncia insultos y xenofobia.