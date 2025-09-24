Motociclista que denunció a policías por coima fue detenido tras ser acusado de agredir a un efectivo de inspectoría

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Dentro de la carceleta de la comisaría Ciudad Mi Trabajo, en el distrito de Socabaya, quedó detenido por más de 12 horas el motociclista Noé Ardiles tras acudir a las oficinas de la Inspectoría de la Policía para las diligencias donde se visualizarían los videos captados durante una intervención presuntamente irregular por los suboficiales Gallegos y Ninasivincha del escuadrón de Emergencias 105 el pasado 26 de agosto.

Los agentes de Inspectoría intervinieron al ciudadano y lo subieron a un patrullero luego que lo acusarán de patear al investigado suboficial Ninasivincha quien estaba uniformado. El efectivo agredido declaró en medicina legal: "Yo estaba sentado y él se acercó (Noé Ardiles) y me dio dos patadas en mi pierna con un zapato punta de acero", se lee en el certificado médico legal solicitado en la comisaría Ciudad Mi Trabajo.

Como se recuerda, Ardiles denunció en agosto a los dos agentes por agresión y abuso de autoridad en la comisaría Miguel Grau, ya que en esa intervención lo acusaron de conducir una moto robada, de pedirle dinero para dejarlo ir e incluso de haberlo apuntado con una arma de fuego.

DETENCIÓN

Noé Ardiles se comunicó con Exitosa en el preciso momento de su detención, pero los policías le quitaron su equipo celular en plena llamada, dejándolo completamente incomunicado. Esta actitud fue reportada al jefe de la región policial de Arequipa, general PNP Olger Benavides.

"En cualquier nivel que se encuentre responsabilidad se tiene que establecer, los policías tenemos que ser respetuosos de todos los derechos de las personas. Aquí se van a disponer todas las diligencias en el lugar", declaró el general.

Por su parte, el abogado de los policías, Raldy Chicok Amésquita, sostiene que la denuncia de Ardiles es falsa y que los efectivos nunca usaron un arma de fuego para amenazar al ciudadano y tampoco le ocasionaron moretones en el cuello.

"Hay certificados médicos que descartan los supuestos golpes con arma de fuego o lesiones en el cuello. Hoy quedó claro el desprecio de esta persona (Noé Ardiles) hacia la autoridad al agredir a un policía", alegó.

Estas declaraciones las brindaba mientras el ciudadano Noé Ardiles se encontraba dentro de una carceleta pese a que el certificado de medicina legal practicado luego de la intervención en agosto confirma lesiones en el labio de Ardiles.

Cabe señalar que al cierre de esta nota, Noé Ardiles fue liberado por disposición de la Fiscalía; sin embargo, ahora deberá de afrontar una denuncia por presuntamente golpear a uno de los policías que él denunció en agosto pasado.