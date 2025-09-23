Dina Boluarte sobre golpe de Estado de Pedro Castillo: "Pretendía instaurar una dictadura"

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, expuso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y no dudó en asegurar que Pedro Castillo pretendía instaurar una dictadura en Perú "sometiendo a todos los poderes del Estado" y quebrando el orden democrático del país.

Cuestionó a Pedro Castillo ante la ONU

Durante su intervención en la Reunión de Alto Nivel de la ONU con motivo del 30 aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la mandataria sostuvo que nuestro país se ha convertido en un país "solvente y estable", pese a la crítica situación que atravesó por una pésima administración gubernamental ante la pandemia del Covid-19 y en especial, el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022.

Incluso, aseguró que se han creado narrativas falsas sobre su gestión que amenazan la democracia. Dina Boluarte aseveró que asumió el poder constitucionalmente luego de que Castillo Terrones intentara disolver el Congreso de la República, el Poder Judicial, la Fiscalía y otras instituciones, e instaurar un gobierno de excepción.

"Por el golpe de Estado del 2022 que pretendía instaurar una dictadura sometiendo a todos los poderes del Estado, tuve que asumir constitucionalmente la presidencia de la República. Desde entonces se estableció una narrativa por el cual, el golpista se convirtió en víctima y la presidenta que asumió constitucional y legalmente fue acusada por algunas voces de 'golpista y usurpadora'", expresó.

Noticia en desarrollo...