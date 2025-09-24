Dina Boluarte sostuvo reunión bilateral con Lula da Silva en el marco de la Asamblea General de la ONU

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En el segundo día de actividades y reuniones entre autoridades, la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunieron el martes 23 de setiembre, en el marco de la 80.° Asamblea General de la ONU celebrada en la ciudad de Nueva York.

Dina Boluarte sostuvo reunión con Lula da Silva

Según indico la cuenta oficial de la Presidencia del Perú en X, en la reunión, ambos jefes de Estado hicieron una remembranza de la histórica relación bilateral entre Perú y Brasil, que abarca temáticas como el comercio, la economía y las relaciones diplomáticas entre ambos países.

La reunión tuvo lugar en una sala de las Naciones Unidas que cuenta con un manto ceremonial de la cultura Paracas donado por el Estado Peruano a la ONU en 1957. Según información brindada por el canal estatal TV Perú, el manto habría llamado la atención de da Silva siendo uno de los primeros temas de conversación entre los mandatarios.

En la reunión se observa que parte de la delegación peruana está conformada por el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer; el representante del Perú ante la ONU y expremier, Gustavo Adrianzén; entre otras autoridades peruanas. Por parte del equipo de Brasil, se encuentra el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira.

#PerúEnLaONU | La Presidencia de la República del Perú sostuvo una reunión bilateral con el presidente de la República Federativa de Brasil, @LulaOficial, donde los líderes reconocieron la histórica relación comercial, económica y diplomática que une a ambos países desde hace... pic.twitter.com/r3CB7VynMN — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) September 23, 2025

Reunión bilateral entre Perú y Brasil

Dentro de los temas desarrollados a mayor profundidad se encuentra "el desarrollo de infraestructura complementaria, que permita la conectividad entre Perú y Brasil", tal como indica la publicación de Presidencia del Perú. Con ello, se daría paso a la creación de proyectos de transporte que interconecten ambos países.

En ese sentido, el gobierno de Brasil informó que en la reunión "Lula se refirió al programa de Rutas de Integración Sudamericana, que incluye una conexión vial entre los océanos Atlántico y Pacífico, desde Brasil hasta Perú".

Además, se habrían programado mesas técnicas entre ministros y autoridades para abordar los desafíos que se enfrentan en la frontera entre Perú y Brasil que abarcan a las comunidades fronterizas, comunidades indígenas, recursos básicos, seguridad alimentaria, crimen organizado, como otras principales necesidades para los ciudadanos de ambos países.

Según informó el boletín del gobierno brasilero , Lula da Silva invitó a Boluarte a participar de la COP30 (30.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) que tendrá lugar en la ciudad de Belén, Brasil a mediados del mes de noviembre del presente año.

Finalizando el encuentro bilateral, acordaron que ambos países celebraran una reunión a fines de este año para iniciar una agenda de actividades conjuntas.