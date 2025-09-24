Dina Boluarte mantuvo reunión bilateral con el príncipe heredero de Kuwait en tercer día de la Asamblea General

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

En el marco de la 80.° Asamblea General de ONU, la presidenta de la República, Dina Boluarte, tuvo una reunión bilateral con el príncipe heredero de Kuwait, Sabah Khaled Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, en su tercer día su participación en las Naciones Unidas.

Perú y Kuwait sostuvieron reunión bilateral

Siguiendo con las reuniones de trabajo bilaterales anunciados por el gobierno peruano, la presidenta Dina Boluarte sostuvo una reunión con el príncipe heredero Sabah Khaled Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah del país asiático Kuwait, estado con el que mantenemos una relación de 50 años de cooperación internacional.

Por parte de la delegación peruana, se tuvo la participación del ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes; el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León y el secretario peruano en la ONU, Gustavo Adrianzén. Por parte de Kuwait participó el ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait, Abdullah Al-Yahya; y el director de la Autoridad kuwaití de Promoción de Inversiones Directas (KDIPA), Meshaal Jaber Al-Ahmad Al-Sabah.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) compartió luego de la reunión que Kuwait muestra gran interés en inversiones en el país. Entre los principales temas abordados se encuentran "impulsar inversiones kuwaitíes en minería, energía renovable, infraestructura y agricultura". Además, entre ambos países buscarían llegar a un acuerdo de protección recíproca de inversiones con beneficios a ambos países.

La reunión coincide con la celebración de los 50 años de relación bilateral, la más antigua del Perú con un país del Golfo Pérsico. La última reunión de Perú con Kuwait fue entre abril y mayo del presente año, cuando el canciller Elmer Schialer viajó hacia el país asiático. Por el momento, no se cuenta con un acuerdo de libre comercio con este país pero se encuentra en conversaciones.

Declaraciones de ministra de Turismo en Nueva York

Tras la reunión entre Boluarte y el príncipe heredero, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, dio declaraciones para el canal del Estado peruano con sus comentarios tras la reunión de trabajo.

En la entrevista indicó que en los últimos 15 años, la relación bilateral se ha incrementado en más del 25.6% desde el 2011 hasta el 2024. Además, indicó que el Perú cuenta con un intercambio comercial de más de 1,100 millones de dólares que puede aumentar.

León comentó que en lo que va del 2025, el Perú ha exportado a Kuwait productos como pallares, quinua, granadas y nueces de Brasil.