Tomás Gálvez asegura continuidad de investigaciones contra autoridades: "Siempre he dado garantías de objetividad"

Tomás Aladino Gálvez conversó largamente con Exitosa acerca de diversos temas involucrados al nuevo cargo de fiscal de la Nación interino que ahora ocupa. El titular del Ministerio Público respondió a cada uno de los cuestionamientos planteados desde la suspensión de Delia Espinoza.

Investigaciones a autoridades continuarán en su gestión

Una de las dudas instaladas fue acerca de los diversos procesos que inició la Fiscalía de la Nación contra diversas autoridades del Ejecutivo. Estos incluyen los casos de Nicanor Boluarte, Juan José Santiváñez y demás funcionarios de alto rango del actual gobierno.

Aquí, Tomás Aladino Gálvez fue bastante enfático al respecto al asegurar que todas estas investigaciones seguirán su curso ya no hay motivo alguno para que sean paralizadas. Incluso, señaló que durante toda su carrera ha dado garantía de objetividad.

"¿Por qué van a interrumpirse si están iniciadas? Tienen que continuar necesariamente. Yo siempre he dado garantía de objetividad en mi trabajo, es más en la propia Fiscalía de Familia he tenido bastantes casos de congresistas y ahora tengo casos de miembros la JNJ y esas investigaciones continúan y no tienen porque interrumpirse", indicó.

Es importante precisar que el Tribunal Constitucional determinó que las carpetas fiscales abiertas contra Dina Boluarte deberán ser dejadas de lado hasta que termine su mandato al frente de la presidencia.

Muestra respetos a Delia Espinoza

En otro momento de la entrevista, el abogado de profesión aseguró que pese que ahora está al mando del Ministerio Público, este cargo le seguirá perteneciendo a Delia Espinoza mientras cumple los 6 meses de suspensión que le impuso la Junta Nacional de Justicia.

Por ello, el fiscal interino señaló que el trabajo iniciado por su predecesora continuará su curso regular.

"La función de la Fiscalía tiene que continuar, no tiene por qué interrumpirse. Además, hay que entender que yo estoy interinamente, no se sabe por cuánto tiempo. Quiero que sepa también la doctora (Delia Espinoza), que en todo momento yo siempre asumo que la fiscal titular es ella y que si bien es cierto está suspendida y debe continuar la función de Fiscalía de la Nación a mi cargo, ella sigue siendo la fiscal de la Nación", añadió.

De esta manera, el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, aseguró que las investigaciones a las altas autoridades del gobierno de Dina Boluarte continuarán con total normalidad mientras esté al frente del Ministerio Público tras la suspensión de Delia Espinoza.