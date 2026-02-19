Alcalde de Lima exige acción inmediata a José Balcázar contra la inseguridad: "En vez de cambiar el Gabinete"

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante el primer día de José María Balcázar como nuevo Presidente del Perú, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, le pidió dejar de lado los cambios en el Gabinete y enfocarse en ejecutar acciones inmediatas contra la inseguridad ciudadana que azota el país.

"Tome acción en vez de estar pensando en cambios de Gabinete"

Desde la Municipalidad de Lima, Reggiardo se reunió con dirigentes del transporte público este miércoles 19, donde se abordaron graves casos recientes de sicariato y atentados contra la vida de sus trabajadores. En ese sentido, subrayó la atención urgente que esto amerita.

"Invocamos al Gobierno central, al nuevo Presidente de la República, para que tome acción de forma inmediata. En vez de estar pensando en cambios de Gabinete y en cortar la continuidad del trabajo que se venía realizando", señaló Reggiardo.

El burgomaestre exhortó a Balcázar Zelada que se enfoque "en el objetivo que tenemos que trazarnos de manera urgente, que es la seguridad ciudadana", como la máxima prioridad en su agenda.

Esta petición de la MML se da luego de que el nuevo mandatario reciba en Palacio de Gobierno a diversos funcionarios, entre ellos, al comandante general de la PNP, Óscar Arriola y el comandante general del Ejército, Oswaldo Calle.

El acalde de Lima, Renzo Reggiardo, pidió al nuevo presidente y al gobierno central actuar de inmediato, priorizando la seguridad ciudadana sobre cambios de gabinete o interrupciones en la gestión



Si bien las autoridades no dieron declaraciones a los medios, Arriola se mostró sonriente y optimista antes de ingresar a la Casa de Pizarro, por lo que se presume se buscó lograr consensos en pro del país.

Vladimir Cerrón pide la salida de Óscar Arriola a Balcázar

Tras la asunción del miembro de la bancada de Perú Libre, José María Balcázar a la presidencia de la República, por ser electo como titular del Congreso, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, pidió que se destituya al comandante general de la Policía Nacional Óscar Arriola.

A través de sus redes sociales el candidato presidencial y líder del partido aprovechó para celebrar la derrota de Fuerza Popular y Renovación Popular, señalando que lo sucedido es un "preámbulo de lo que ocurrirá el 12 de abril del 2026", en referencia a las Elecciones Generales.

Luego, procedió a emitir ciertas opiniones sobre lo que debe hacer Balcázar en la presidencia, especialmente, centrándose en la lucha contra la inseguridad.

"El nuevo presidente de la república debe combatir la inseguridad ciudadana comenzando por la baja del comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado, quien demostró un manejo totalmente ineficiente", señaló.

