Cinco personas fallecieron y 17 resultaron heridos tras explosión de camión con gas

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La explosión de un camión que transportaba gas causó la muerte de cinco personas, mientras que otras 17 resultaron heridas, en Chile. El hecho ocurrió en una de las vías más importantes del país alcanzando a otros vehículos que transitaban por la zona.

Explosión de camión dejó 5 fallecidos

Una posible fuga en una válvula del camión habría sido el causante de una fatal explosión que dejó a cinco personas fallecidas. El hecho ocurrió en la comuna de Renca, en la capital del país, Santiago de Chile, luego de que un camión impactara contra las barras de contención de la ruta.

El camión en cuestión transportaba gas líquido que, tras el accidente automovilístico, explotó y provocó el daño a siete automóviles que transitaban cerca al hecho.

El hecho ocurrió durante la mañana de este jueves 19 de febrero generando un incendio de alta magnitud que movilizó a personal de bomberos.

Durante el hecho, los Carabineros de Chile resguardaron la zona para garantizar el rescate por parte del personal de emergencia. Debido a ello, se realizó el corte del tránsito en el sector.

Según el medio de noticias Biobio Chile, durante la tarde de este jueves el ministro de Salud, Bernardo Martorell, confirmó una nueva persona fallecida tras la explosión del camión con gas.

De acuerdo a la información brindada, se trataría de una persona encontrada en las labores de remoción de escombros tras la explosión. Con ello, se elevaron a cinco las personas fallecidas ante esta fatídico accidente.

10 personas heridas de gravedad

De acuerdo a información brindada por las autoridades chilenas, de las 17 personas heridas, al menos 10 habrían resultado con heridas de considerable magnitud.

Tales heridos de gravedad fueron trasladados de forma célere para que recibieran la atención adecuada por equipos de emergencia.

"Ha significado diez personas heridas graves de diversa consideración que han sido trasladadas a distintos centro de salud", precisó el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán.

De acuerdo a la información brindada por el ministro de Salud, las personas ingresadas en emergencia cuentan con porcentajes de quemaduras que superan el 50% de su cuerpo, de modo que su pronóstico es reservado.