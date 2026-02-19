EE.UU. ratifica apoyo y trabajo conjunto con el Perú tras nuevo gobierno de José María Balcázar

19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la destitución de José Jerí, el Congreso designó al cuarto Presidente del Perú en estos cinco años: José María Balcázar, de la bancada de Perú Libre. Horas después de su juramentación, Estados Unidos ratificó el apoyo y la continuidad del trabajo conjunto con nuestro país.

Estados Unidos expresa su respaldo a José María Balcázar

Mediante un comunicado en X, la embajada de EE.UU. en Perú, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, señaló este miércoles 19 de febrero que el gobierno de Donald Trump seguirá firme en cooperar con la gestión transitoria de Balcázar.

En función a las "prioridades compartidas" entre ambas naciones, Washington aseguró que "seguirá trabajando de forma constructiva con el gobierno peruano".

"Reafirmamos nuestra sólida colaboración de 200 años y nuestro apoyo a la estabilidad y la seguridad del Perú mientras el país se prepara para sus elecciones presidenciales en abril", señaló el Gobierno estadounidense.

El comunicado de Estados Unidos en respaldo al nuevo gobierno peruano se da durante las primeras horas de José María Balcázar como presidente, quien ya se instaló en Palacio de Gobierno tras juramentar como jefe de Estado.

En su primer día, el exmagistrado anunció una reunión con el presidente del Banco Central de la Reserva (BCR), Julio Velarde, quien ostenta dicho cargo desde hace 20 años. Este encuentro tendrá lugar en las próximas horas con el propósito de discutir la "estabilidad monetaria y fortalecimiento de la economía".

Balcázar se reúne con comandante general PNP Óscar Arriola

Tras ser elegido como presidente del Congreso y, por sucesión, de la República, José Balcázar inició su primer día de mandato con diversas reuniones en Palacio de Gobierno. Una de ellas, por la tarde, fue la que sostuvo con las autoridades del sector Defensa e Interior.

Luego de instalarse en la Casa de Pizarro anoche, Balcázar, recibió al comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien arribó por la puerta posterior, a la altura de la Estación Desamparados, según informó Canal N.

Antes de su ingreso, el jefe de la Policía Nacional del Perú saludó a los medios con una amplia sonrisa y actitud optimista, en señal de su predisposición por encontrar consensos con el Poder Ejecutivo. No dio declaraciones.

