José Balcázar: Condenado a cadena perpetua por violación a una menor tuvo como abogado al hoy presidente

La elección de José María Balcázar Zelada como presidente del Congreso y, por sucesión, presidente interino de la República, ha abierto un debate sobre la legitimidad ética de su liderazgo. Aunque su llegada a Palacio responde a la sucesión constitucional tras la censura de José Jerí, los antecedentes del parlamentario de Perú Libre generan dudas sobre su idoneidad moral para conducir el Ejecutivo.

De acuerdo a documentos obtenidos por Infobae, Balcázar figura como abogado defensor de un hombre condenado a cadena perpetua por cometer violación contra su hijastra desde los 9 hasta los 17 años, y que, durante una etapa temprana de secundaria, quedó embazada.

De acuerdo al documento fiscal, el condenado le dio a la menor medicamentos para que abortara, situación que repitió hasta en 3 oportunidades durante el 2010, cuando la menor tenía 17 años.

El documento judicial confirma que el hoy presidente interino representó legalmente al sentenciado en un proceso que terminó con la máxima pena. Este antecedente se suma a las controversias que ya acompañaban su perfil político.

Cabe recordar que en el Congreso, Balcázar se opuso a la iniciativa que buscaba prohibir de manera absoluta el matrimonio infantil. Argumentó que debía respetarse la "voluntad" de las familias y de los propios adolescentes en determinadas circunstancias, postura que fue ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil.

Para sus detractores, esta defensa del matrimonio infantil y la justificación de relaciones sexuales en menores reforzaría la percepción de que su visión sobre la protección de la niñez es incompatible con los estándares internacionales.

Perfil político

Abogado de profesión y congresista por Lambayeque, Balcázar ha sido una figura activa en los debates parlamentarios, alineado con las posturas más duras de Perú Libre. Su discurso enfatiza la defensa de la soberanía nacional y la crítica a lo que cataloga como "continuismo político". Este miércoles, logró imponerse en la segunda votación del Pleno, superando a María del Carmen Alva.

Ahora, como presidente interino, su perfil político se enfrenta a un doble desafío: demostrar capacidad de conducción en un periodo de crisis y responder a las críticas sobre su autoridad moral. La combinación de su pasado como abogado de un condenado por violación a menores y su defensa del matrimonio infantil lo colocan en el centro de la polémica.

Mientras sus aliados lo presentan como un líder capaz, sus críticos advierten que su historial contradice los principios básicos de protección de la niñez y la adolescencia. En un país donde la sucesión presidencial se ha convertido en un terreno de crisis recurrente, su figura encarna la paradoja de un liderazgo que busca proyectar confianza, pero arrastra un pasado que cuestiona su legitimidad moral.