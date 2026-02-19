19/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La llegada de José María Balcázar a la Presidencia interina del Perú no solo generó reacciones en el ámbito político nacional, sino también en el plano diplomático.

En este caso, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, sorprendió al publicar un mensaje en redes sociales acompañado de un poema de José Martí, gesto que fue interpretado como una señal de respaldo institucional y de continuidad en las relaciones bilaterales.

El post, difundido desde la cuenta oficial del diplomático, incluyó versos del célebre poema "Cultivo una rosa blanca", en los que Martí habla de extender la mano tanto al 'amigo sincero' como al 'adversario'.

"Con el nuevo liderazgo del país y con mi querido Perú, que nos ha recibido a mí y mi familia con amor y afecto", escribió Navarro.

Apoyar aún en diferencias

La publicación fue vista como un mensaje cargado de simbolismo: independientemente de quién ocupe la jefatura del Estado, la relación entre la Casa Blanca y el Perú se mantiene como prioridad. En un contexto de transición marcada por la censura de José Jerí y la elección de Balcázar, el gesto del embajador refuerza la idea de un búscqueda de estabilidad y cooperación más allá de las coyunturas internas.

Estados Unidos ha mantenido históricamente una relación estratégica con Perú, centrada en cooperación en seguridad, comercio y lucha contra el narcotráfico. La llegada de Balcázar, con un perfil polémico y cuestionado, abre interrogantes sobre la dinámica bilateral. Sin embargo, el mensaje de Navarro apunta a que la diplomacia estadounidense seguirá privilegiando la continuidad y el fortalecimiento de vínculos.

Distancia y controversias

El post parece destacar la sinceridad y el perdón se en medio de un escenario político marcado por la censura y la polarización, además de marcar distancia de las controversias internas, reafirmando que la prioridad de Washington es la relación con el país y no con un líder específico.

La elección de Balcázar ha sido cuestionada por sectores políticos y sociales debido a su historial disciplinario y sus posturas polémicas, como su defensa del matrimonio infantil y su expulsión del Colegio de Abogados de Lambayeque. Estos antecedentes generan dudas sobre su autoridad moral, aunque su llegada a Palacio responde a la sucesión constitucional tras la censura de Jerí.

El mensaje de Navarro, con su tono poético y diplomático, se convierte en un recordatorio de que las relaciones internacionales operan bajo lógicas distintas a las disputas internas. Para Estados Unidos, Perú sigue siendo "clave" en la región, y el embajador lo reafirma con un gesto que mezcla cultura, diplomacia y pragmatismo.