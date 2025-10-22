¿No buscará su perdón? Jesús Barco rompe su silencio tras confirmarse su separación de Melissa Klug

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jesús Barco atravesaría un duro momento, no solo en su vida deportiva, sino también en lo sentimental, ya que Melissa Klug confirmó que se encuentran separados. Tras este hecho y un ampay que lo deja en serios aprietos, el futbolista reapareció con un inesperado mensaje en sus redes sociales.

Melissa Klug confirma separación de Jesús Barco

Jesús Barco y Melissa Klug vuelven a acaparar los titulares dela farándula peruana. Pues bien, en la última emisión del programa 'Magaly TV: La Firme', la 'Blanca de Chucuito' confirmó que tras atravesar una crisis de su relación con el 'pelotero' ahora se encuentran separados.

Asimismo, la empresaria chalaca se animó a señalar, a través de un mensaje por WhatsApp, que se habría enterado de que el padre de su última hija estaría "saliendo" con alguien en Huánuco. Todo ello tras darse a conocer que Jesús Barco tuvo una escapada con "amiguitas" y la 'Hiena' Gómez y a Carlos Ascues en un club de la provincia, que fue calificado por muchos como su "búnker".

"Como te dije, estamos separados, atravesando una crisis de pareja por falta de comunicación. Supuestamente, hasta lo que yo sabía, no era por terceras personas. Yo sé que esos jugadores llevan todo el tiempo mujeres, yo los he visto cuando he estado allá. El simplemente hecho de estar él presente, es una falta de respeto, qué más habrá hecho, no lo sé", indicó la madre de Samahara Lobatón.

Esa situación habría generado la desconfianza en Melissa, por lo que tomó la decisión de acabar su relación y enfocarse en su rol como madre y en sus demás proyectos.

Jesús Barco reaparece tras polémico ampay

El ampay no solo provocó su ruptura amorosa, sino que lo habría dejado sin trabajo a Jesús Barco. El club Alianza Universidad de Huánuco reveló que al tener conocimiento de su accionar indisciplinario con otros dos de sus compañeros decidieron dar por concluido su contrato de trabajo.

Debido a esta situación, muchos se preguntan si es que el futbolista volvería a pedir perdón a Melissa Klug, ya que recordemos que no es la primera vez que terminan y que en 2024, tuvo un inesperado detalle para reconciliarse: ¡se puso en pleno partido un polo que tenía el siguiente mensaje: "Perdóname, todo por ti y por ustedes"! Sin embargo, todo parece indicar que ahora no tendría intención de recuperar su amor.

Pues bien, a través de Instagram, el 'pelotero' compartió dos mensajes que causaron revuelo. "Reset, restart, refocus", fue el primero que subió con el que se reflejaría su decisión de dejar atrás su relación con Melissa Klug.

¿No volverá con Melissa Klug?

La segunda imagen que impactó a sus seguidores en redes fue: "Dream it. Plan it. Do it" (Suéñalo. Planifícalo. Hazlo), con el que dejaría por sentado que en vez de preocuparse por reconciliarse con la madre de su hija, se concentraría en una nueva etapa personal y profesional.

Mensajes de Jesús Barco tras separación de Melissa Klug.

Es así como todo parece indicar que esta vez el amor entre Melissa Klug y Jesús Barco sí llegó a su fin. Pues el futbolista reapareció con una serie de mensajes que, aparentemente, descartarían una reconciliación.