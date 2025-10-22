RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Contundente

José Jerí :"Las decisiones que se toman siempre serán pensando en el bienestar de la mayoría"

El presidente de la República, José Jerí, aseguró que las decisiones tomadas dentro de su gobierno se hacen pensando en la mayoría de la población, aunque a cierto sector no le guste.

José Jerí aseguró que estará a la altura de las circunstancias.
José Jerí aseguró que estará a la altura de las circunstancias. (Foto: Andina)

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/10/2025

Luego de ser parte de una serie de operativos durante las primeras horas del estado de emergencia declarado en Lima y Callao, José Jerí estuvo presente en la ceremonia por el 103 aniversario de la Dirección de Seguridad de Estado realizada en el Rímac.

Durante este acto protocolar, el jefe de Estado tomó la palabra y señaló que buscará estar a la altura de las circunstancias respecto a las decisiones que tome las cuales se han centrado en la lucha contra la criminalidad y la extorsión que se vive por estos días.

"Así como narramos historias hacia atrás, recordando actos heroicos, gestas y hechos que nos hacen ser lo que somos, seguramente en el futuro otras generaciones dirán lo mismo de nosotros y hay que estar siempre a la altura de las circunstancias y del destino. Las decisiones que se toman siempre serán prensando en el bienestar de la mayoría, aunque algunos no les guste", indicó.

José Jerí declara estado de emergencia en Lima y Callao

Luego de la vacancia de Dina Boluarte por mayoría congresal, José Jerí fue designado como presidente de la República con la única consigna de enfrentar la criminalidad que impera en gran parte del país.

Desde el inicio de su gestión, el integrante de Somos Perú tomó medidas que buscaban combatir este flagelo y este martes 21 de octubre finalmente se dictó el estado de emergencia en Lima y Callao.

De acuerdo a sus declaraciones, esta decisión será muy diferente respecto a las declaratorias anteriores ya que contará con un paquete de medidas que reforzarán el trabajo de la Policía Nacional del Perú. Entre ellas destacan el endurecimiento de los regímenes de visita dentro de los penales y los apagones electrónicos en estos establecimientos.

Noticia en desarrollo...

