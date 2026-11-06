Premier Galarreta responde a críticas por viaje de Fujimori a El Salvador: "Se pueden aplicar algunas cosas"

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, respondió a las críticas por el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador. Al respecto, reconoció que ambos países tienen realidades distintas, pero sostuvo que algunas medidas del modelo salvadoreño podrían aplicarse en el Perú.

Galarreta explica demora en agenda presidencial

Luis Galarreta sobre los cuestionamientos por la demora en el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador para conocer su modelo de seguridad ciudadana y remarcó que existen procesos y plazos que deben cumplirse.

"Tiene que ver con las agendas presidenciales, no es que yo vaya y que me reciba el presidente. Nosotros hemos estado mirando cómo es", señaló.

Gobierno reconoce diferencias entre ambos países

El titular de la PCM reconoció que existen cuestionamientos, pero recordó que desde un inicio se aclaró que ambos países tienen realidades distintas, empezando por su extensión territorial. No obstante, sostuvo que algunas medidas del modelo salvadoreño podrían adaptarse al sistema de seguridad peruano.

"Los primeros días han sido para poder tener un esquema claro frente a lo que ha sido El Salvador, que yo sé que han habido críticas. Desde el día 1 hemos dicho que son realidades distintas. El Salvador es más chiquito que Lima, pero si puedes aplicar algunas cosas", indicó.

Premier defiende oportunidad y resultados del viaje

Galarreta calificó el viaje a El Salvador como productivo y defendió que se realizó en el momento oportuno, asegurando que el Gobierno ya tiene identificadas las principales problemáticas en materia de seguridad ciudadana.

"El viaje para nosotros ha sido muy productivo, pero todo lo van a criticar. Eso no nos afecta ni nos mueve. Cuando me dicen que debió ser antes, pienso que ha sido en el momento oportuno. Nosotros tenemos identificados cuales son los problemas", manifestó.

En exclusiva con Exitosa, las críticas al viaje de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador fueron abordadas por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien reconoció las diferencias entre ambas realidades nacionales, aunque señaló que algunas medidas del modelo salvadoreño podrían ser adaptadas al sistema peruano.