Keiko Fujimori destaca crecimiento económico del Perú y proyecta récord exportador pese a riesgos por El Niño

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori destacó las perspectivas favorables de crecimiento económico del Perú, impulsadas por la recuperación de la confianza empresarial, el desarrollo de proyectos de inversión y el dinamismo de las exportaciones. Durante un balance de gestión, sostuvo que el país muestra señales positivas en empleo y actividad económica, pese a los riesgos climáticos.

La mandataria señaló que, por primera vez en más de cinco años, los analistas económicos consultados por el Banco Central de Reserva (BCR) proyectan que la economía peruana crecerá alrededor de 4% durante los próximos años. Según indicó, este escenario responde a mejores condiciones para atraer inversiones, generar puestos de trabajo y fortalecer los ingresos de las familias.

En esa línea, resaltó que el optimismo de los empresarios respecto al desempeño económico de los próximos 12 meses alcanzó niveles que no se registraban desde hace varios años. Asimismo, afirmó que las empresas están retomando la búsqueda de trabajadores, lo que consideró una señal de recuperación del mercado laboral.

"El Perú está recuperando la confianza para invertir y generar empleo. Esta es fundamental para que nuestra economía vuelva a crecer, para que más familias salgan de la pobreza y de la vulnerabilidad, así como consolidar en la clase media a millones de peruanos", dijo.

Exportaciones alcanzarían cifra histórica pese a El Niño

Otro de los indicadores destacados por Fujimori fue el desempeño del comercio exterior. De acuerdo con sus proyecciones, las exportaciones peruanas alcanzarían un récord de 107 mil millones de dólares durante este año, incluso ante los posibles efectos del fenómeno El Niño, que representa un riesgo para distintas actividades productivas.

En cuanto al empleo, mencionó que las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestran una evolución favorable. Durante el último trimestre, la tasa de desempleo en Lima Metropolitana se ubicó en 4.4%, porcentaje que representa el nivel más bajo registrado en los últimos 25 años.

La presidenta también destacó las medidas destinadas a fortalecer a las micro y pequeñas empresas (Mypes). Precisó que, mediante el programa Compras a Mi Perú, se generaron más de 513 millones de soles en nuevas oportunidades de mercado para estos negocios, mientras que se destinaron 43 millones de soles a mercados de abastos y centros de innovación en Lambayeque, Ayacucho y Pucallpa.

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Inversiones sostenibles y atención ante emergencias

En materia de inversiones, resaltó que el Ministerio del Ambiente, a través del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), aprobó 55 expedientes ambientales correspondientes a proyectos de gran envergadura. Estas iniciativas representan inversiones sostenibles superiores a los 10 mil millones de soles.

Por otro lado, mencionó las acciones ejecutadas tras el terremoto registrado en Junín y Ayacucho, donde se instalaron 124 aulas domo y se inició la adquisición de otras 1,500 aulas modulares para atender las necesidades educativas de las zonas afectadas.

"Las empresas vuelven a buscar trabajadores y las exportaciones marcarán un récord de 107 mil millones de dólares este año, pese a los posibles efectos del fenómeno El Niño".

De esta manera, Fujimori presentó un panorama económico favorable, sustentado en las proyecciones de crecimiento, el fortalecimiento de las exportaciones y la promoción de inversiones. Sin embargo, los posibles impactos de El Niño representan un desafío para mantener este desempeño y proteger las actividades productivas, especialmente aquellas expuestas a eventos climáticos.