Ministro Rafael Belaúnde resalta aporte de la empresa privada en labores de prevención por fenómeno El Niño

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, informó en diálogo con Exitosa que la empresa privada colabora en las acciones de prevención frente al fenómeno El Niño mediante el mecanismo de obras por impuestos. Como se sabe, estas labores buscan complementar la maquinaria desplegada por el Ministerio de Vivienda y el Gobierno Regional en el norte.



En esa línea, el titular del sector precisó que el aporte empresarial no se limita a la nueva normativa de servicios por impuestos, sino que también incluye donaciones directas de compañías mineras y organizaciones en Piura. Ante ello, el Ejecutivo prioriza los trabajos de descolmatación para recuperar la capacidad hidráulica ante la falta de obras desde 2017.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, mencionó que la empresa privada está colaborando con las acciones de prevención frente al fenómeno El Niño, a través del mecanismo obras por impuestos. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 6, 2026

El mecanismo de servicios por impuestos por El Niño

En declaraciones para Exitosa, El ministro de Defensa mencionó que diversos grupos empresariales participan en las tareas preventivas en el norte del país sin acogerse necesariamente a los beneficios tributarios establecidos en la ley discutida recientemente.

"La Fundación Romero, por ejemplo, ha donado de su propio bolsillo sin esperar que se le reintegre un centavo, millones de millones de soles y eso ha tenido un impacto muy significativo, sobre todo en la zona de Los Ejidos en Piura y otras empresas mineras que están colaborando también desinteresadamente", dijo Rafael Belaúnde Llosa.

No obstante, ante la consulta sobre si este esquema representa un beneficio mutuo para las compañías participantes, sin embargo, el funcionario advirtió sobre los riesgos de la inacción estatal y privada.

"(...) hay grupos que están donando sin participar por servicios por impuestos. Evidentemente un desastre climatológico como el fenómeno del Niño, si nadie hace nada, todos vamos a pagar enormes consecuencias. Nosotros hemos tenido muy claro que desde el anterior que fue en el 2017 poco o nada se ha hecho", agregó el funcionario.

El ministro destaca que la prioridad actual del gobierno se centra en las labores de descolmatación de ríos críticos como el río Piura, el río Chira y el río Tumbes. El objetivo técnico mencionado también pasa por brindar una caja hidráulica que les permita soportar un caudal de 4000 metros cúbicos por segundos.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, se refirió sobre la inminente llegada del fenómeno El Niño. En ese sentido, mencionó que la mayoría de los gobiernos locales no han estado preparados para afrontar sus efectos, lo que ha motivo el despliegue de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas para salvaguardar a la población. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 6, 2026

Labor y equipos de las FF. AA. en Tumbes

El ministro de Defensa se refirió sobre los desastres inminentes que causará El Niño. En ese sentido, mencionó que la mayoría de los gobiernos locales no han estado preparados para afrontar sus efectos, lo que ha motivo el despliegue de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas para salvaguardar a la población.

"En los municipios distritales de la mayoría de las provincias, (...) no están preparadas para atender como primer nivel de respuesta ante un fenómeno climatológico (...) El ejército tiene una enorme capacidad logística y tiene una enorme fuerza cuartelada, tiene recursos, tiene camiones de transporte y tiene un rigor militar que están dispuestos y listos a atender la emergencia a cualquier hora en que esta se produzca", mencionó el ministro.

En esa línea, frente a las lluvias iniciadas el funcionario detalló que en la región Tumbes operan una 'trasvasadora' y cuatro motobombas en la zona del Beso para evacuar las aguas de la ciudad hacia el río Tumbes.

Cabe mencionar que este sistema alternativo impulsa el agua por encima de las barreras de contención cuando las esclusas se cierran debido a que el caudal supera los 1700 m³ por segundo.

Por último, añadió que la región les ha ofrecido contar con 10 motobombas para Tumbes, 10 para Zarumilla, además de las 60 motobombas que ya cuentan de distintos diámetros.