Premier Galarreta señala que el Ejecutivo busca votos y consensos en el Congreso: "Por el Perú"

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, el premier Luis Galarreta se refirió a la relación del Ejecutivo con el Congreso y señaló que mantiene conversaciones con diputados y senadores. Asimismo, sostuvo que el objetivo no es que el Gobierno tenga mayoría, sino lograr consensos y votos pensando en el país.

Proyección de las relaciones legislativas y articulación con las regiones

El jefe del Gabinete Ministerial analizó la dinámica interna del Poder Legislativo durante los primeros dos meses de gestión parlamentaria y reconoció posturas encontradas entre las bancadas.

El representante del Ejecutivo sostuvo que la intensidad del trabajo parlamentario inicial suele presentar complejidades que se estabilizarán en el mediano plazo. Indicó que la relación entre el Congreso y Ejecutivo irá progresando durante el pasar de los meses.

"Este Congreso un gran sector ha sido muy activo y un sector minoritario bastante negativo, yo he dicho incluso un grupo que quiere que fracase el Gobierno (...) De acá a unos 3, 2 meses más la relación va ha ser mejor, porque siempre todos los Congresos cuando empiezan en 60 días es imposible", indicó Luis Galarreta.

El titular de la PCM desestimó que el Gobierno mantenga la meta de conformar un bloque mayoritario rígido en ambas cámaras para asegurar la aprobación de iniciativas legales. El ministro explicó que la estrategia de acercamiento se ha sustentado en la atención de requerimientos de infraestructura e inversión pública en las regiones del país.

"No es que nosotros hayamos buscado una mayoría, lo que hemos logrado poco a poco y ojalá es convencer a más gente que hay que ir a apoyar al Perú", señaló.

Diálogo político con bancadas y uso de facultades legislativas

El primer ministro detalló el alcance de las conversaciones sosteniéndolas con la mayoría de los dirigentes y representantes del espectro político nacional.

El representante del Gabinete precisó las excepciones en la ronda de conversaciones con agrupaciones opositoras, argumentando discrepancias de forma y el no reconocimiento de los procesos electorales por parte de determinados sectores.

Al abordar la delegación de facultades otorgada por el Parlamento para legislar en materias específicas, el premier aseguró que el Ejecutivo los usará de una manera eficiente a favor del país.

"Lo poco que nos han dado vamos a usarlo lo máximo posible de manera más eficiente", indicó el premier.

En ese sentido, el premier Galarreta continuará con las rondas de coordinación parlamentaria con los integrantes del Senado y la Cámara de Diputados para concretar acciones a favor del Perú.