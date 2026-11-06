Luis Galarreta asegura que el Gobierno tiene rumbo frente al fenómeno El Niño: "Sabemos a dónde vamos"

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En exclusiva con Exitosa, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se pronunció sobre las acciones que viene preparando el Gobierno de Keiko Fujimori, junto con los ministerios involucrados, para atender las emergencias que podrían generar los eventos climatológicos asociados al fenómeno El Niño. Ante los cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta del Ejecutivo, el premier aseguró que "saben a dónde van".

Galarreta asegura que el Gobierno tiene un rumbo claro

Luis Galarreta respaldó la respuesta del Ejecutivo y aseguró que el Gobierno está presente, mantiene una postura firme y tiene un rumbo colectivo claro para atender las emergencias.

"Hoy día hay Gobierno, porque una cosa es que tengas un presidente o una presidenta y no sepas a dónde va, nosotros sabemos a dónde vamos", afirmó.

Premier pide resiliencia ante los eventos climatológicos

Galarreta añadió que la población debe estar preparada para resistir los efectos de los eventos climatológicos y reconoció que los sectores socioeconómicos más vulnerables fueron encontrados en condiciones desfavorables.

"Solamente en el fenómeno El Niño, nosotros debemos tener resiliencia ante el cambio climático a futuro, lo ha dicho la presidenta. No se puede encontrar a nuestros ciudadanos más humildes como se les ha encontrado. Va a ser muy duro, pero va a pasar", agregó.

Facultades buscan agilizar el trabajo de los ministros

El titular de la PCM reconoció que las facultades otorgadas al Ejecutivo buscan facilitar el trabajo de los ministros de las distintas carteras involucradas en la respuesta ante los efectos del fenómeno El Niño.

"Se pidió facultades, algunos dicen que 'facultades no necesitan para enfrentar el fenómeno El Niño', por supuesto que no; los ministros. Tú lo ves todos lo días moviéndose, el ministro Vinelli que encabeza este tema, el ministro de la Producción, de Transporte, de Vivienda, de Economía facilitando presupuesto y el ministro de Defensa", declaró.

Gobierno ejecutará descolmataciones y obras de drenaje

Finalmente, adelantó que ejecutarán trabajos de descolmatación y coordinarán con los alcaldes distritales la implementación de sistemas de drenaje y alcantarillado para facilitar la evacuación del agua acumulada.

"¿A dónde vamos? A que nuestro país y nuestros ciudadanos no pueden volver a pasar una situación así. Hay que hacer las descolmataciones a tiempo, planificar drenajes y obras con los alcaldes de los distritos. Tenemos que enfrentar lo que hay", sostuvo.

De esta manera, el premier Luis Galarreta reafirmó el compromiso del Ejecutivo de articular esfuerzos entre los distintos ministerios para hacer frente a las posibles emergencias que genere el fenómeno El Niño, en medio de los cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta del Gobierno.