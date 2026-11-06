Galarreta sobre posible viaje de Keiko a China: "Dependerá de cómo esté el fenómeno El Niño"

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se pronunció sobre la posibilidad de que la presidenta Keiko Fujimori viaje a China para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026 y sostener una reunión con su homólogo chino, Xi Jinping.

Galarreta afirma que viaje de KeiKo Fujimori a China está en evaluación

En exclusiva con Exitosa, el premier señaló que la mandataria tiene interés en asistir. Sin embargo, precisó que la decisión dependerá de la situación del fenómeno El Niño en el país.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que la jefa de Estado viaje a la ciudad de Shenzhen para participar en el encuentro internacional, Galarreta aseguró que existe disposición por parte de Keiko Fujimori para realizar esta visita.

No obstante, explicó que el Gobierno todavía debe evaluar las condiciones climáticas y las acciones de prevención que se vienen ejecutando ante la emergencia.

"La presidenta está encantada de poder ir, ojalá que vaya, pero va a depender mucho de cómo esté el fenómeno de El Niño. Estamos como Gobierno y eso lo tenemos que definir en los próximos días porque aún quedan unos días que queremos ver", manifestó durante la entrevista.

¿Por qué Keiko Fujimori podría no viajar a China?

La 33.ª Reunión de Líderes Económicos de APEC 2026 se desarrollará el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China. El encuentro reunirá a representantes de las economías que integran este foro internacional para abordar temas relacionados con la cooperación económica, el comercio y el desarrollo regional.

Durante sus declaraciones, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) explicó que el Ejecutivo se encuentra monitoreando el comportamiento del fenómeno El Niño y sus posibles consecuencias en diferentes regiones del territorio nacional.

Como parte de estas acciones, recordó que el pasado lunes la presidenta Keiko Fujimori participó en una reunión en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), junto a representantes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), para evaluar el adelanto de las condiciones climáticas previstas.

"Estuvimos en el COEN el lunes pasado con la presidenta en la mañana, con la jefa del Senamhi, viendo que se ha adelantado la situación. Eso es un tema para el Gobierno importante", sostuvo Galarreta.

Finalmente, la eventual participación de Keiko Fujimori permanece sujeta a la evaluación del Ejecutivo, que deberá definir si la mandataria realiza el viaje a China o prioriza las acciones frente al fenómeno El Niño.