Premier Galarreta descarta cambios en el Gabinete Ministerial: "Lo he dicho desde el día uno, salvo por salud"

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista exclusiva con Exitosa, el primer ministro Luis Galarreta descartó que existan cambios en el Gabinete Ministerial que preside. Al respecto, sostuvo que eso lo ha manifestado desde el primer día del actual gobierno, sin embargo, enfatizó que dicha posibilidad de modificar un funcionario puede suscitarse cuando se trate de un tema de salud.

Premier Galarreta descarta cambio de ministros

En primer lugar, el premier se refirió sobre los rumores que han surgido días atrás que ponen en duda su continuidad en el cargo que ejerce actualmente. En sus palabras señaló que ello surgió desde la creación de la Oficina de la Presidenta Electa, una instancia que fue creada por la mandataria Keiko Fujimori y que se encargó del proceso de cambio de mando.

"A mí me están renunciando desde la tercera semana que juramentamos. Yo me imagino que debe haber un montón de gente que quiere estar donde yo estoy, seguro", manifestó.

Eso dio pie para que el periodista de Exitosa, Nicolás Lúcar le formule la pregunta si es que habrá o no modificaciones en los ministros de Estado, a lo que Galarreta descartó dicha posibilidad, pero enfatizó que por lo único que podría suceder dicho escenario es por un tema de salud, como fue en el caso de Rafael Rey Rey, quien tuvo que dejar por dicho motivo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

"No, lo he dicho desde el día uno. Lo que pasa es que hay gente que cuando un político dice una cosa cree que es mentira. En una entrevista que tengo en El Comercio digo salvo por salud. Dije eso porque ya el 16 de agosto yo había hablado con Rafael Rey y con la presidenta al día siguiente, sabía que había una posibilidad de que él se vaya", explicó.

"Todo lo que tenemos que corregir, lo vamos a hacer"

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