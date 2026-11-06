Premier Galarreta sobre gobierno de Keiko Fujimori: "En 100 días no se va a resolver lo que tiene décadas de problemas"

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En exclusiva con Exitosa, el premier Luis Galarreta se refirió al balance de los primeros 100 días del gobierno de Keiko Fujimori y señaló que no se pueden resolver en ese periodo problemas que el país arrastra desde hace décadas.

La opinión de Galarreta sobre los 100 primeros días de gestión de Fujimori

La noche del último jueves, 5 de noviembre, desde Palacio de Gobierno, la mandataria del Perú brindó el desarrollo de los avances que se ha realizado su gestión en la mencionada cantidad de tiempo.

Acerca de ello, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros compartió su postura en el programa 'Hablemos Claro' conducido por Nicolás Lúcar. Al respecto, señaló que el mandato de Fujimori Higuchi ha buscado implantar el orden y tener como objetivo central al ciudadano.

"El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, en los 100 primeros días, primero ha buscado y ha puesto orden en lo que es la función del Estado. Nosotros hemos señalado que hemos puesto en el centro como objetivo del gobierno, al ciudadano", sostuvo.

Sin embargo, admitió que en 100 días no se pueden solucionar problemáticas que el país ha afrontado por varios años como es el caso de los estragos que viene ocasionando el fenómeno El Niño en diversos puntos del territorio nacional.

" (...) Es decir, en 100 días no se va a resolver, por supuesto, lo que tiene décadas probablemente de problemas. El caso del fenómeno El Niño, un solo tema, ¿por qué se inunda Villa El Salvador, sector 1? porque alguien no ha hecho su trabajo de poner a la hora que hacen las obras, las pistas y las veredas, de ningún tema de alcantarillado", afirmó.

Lo que halló Keiko Fujimori al ingresar al Estado

Posteriormente, el primer ministro enfatizó que "en estos primeros 100 días" el gobierno se enfocó en ver cuáles son "in situ" los problemas por los cuales el Estado "es tan ineficiente y se demora" para que de esta forma Keiko Fujimori pueda ejecutar su plan de gestión y recordó lo que dijo esta cuando asumió la Presidencia del Perú, el pasado 28 de julio.

"Es decir, nosotros, en estos primeros 100 días, hemos primero identificado directamente, ya adentro, en el Ejecutivo, toda esta problemática y hemos encontrado obras paralizadas, burocracia, etc. Lo segundo que hemos hecho es marcar cómo vamos a hacer estas ojas de ruta para rápidamente ejecutar el plan de gobierno", manifestó.

Un día después de que la presidenta Keiko Fujimori realice un balance de su gobierno, el premier Luis Galarreta sostuvo que en los primeros 100 días de dicha gestión no se van a resolver problemas que el país afronta desde hace décadas.