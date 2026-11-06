Galarreta destaca Gobierno de Keiko Fujimori: "Desde el día 1 hemos empezado a accionar sin facultades"

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, destacó las primeras acciones emprendidas por el Gobierno de Keiko Fujimori desde el inicio de su gestión y aseguró que comenzaron a trabajar desde el primer día, pese a no contar todavía con facultades legislativas.

Premier destaca gestión de Keiko Fujimori

Como parte de su diálogo en exclusiva con Exitosa, el premier explicó las medidas adoptadas frente a la emergencia por el fenómeno El Niño y los problemas de inseguridad ciudadana que enfrenta el país. Durante la entrevista, Luis Galarreta señaló que una de las primeras tareas del Ejecutivo fue conocer la situación interna de los diferentes sectores para identificar las principales dificultades que requieren atención.

También, mencionó los problemas que atraviesan los servicios de salud y educación, aunque sostuvo que actualmente existen otras emergencias que demandan una intervención inmediata.

"Primero hemos visto desde adentro qué está pasando, por qué la salud está como está. Si no estuviéramos con la emergencia del fenómeno El Niño y la inseguridad brutal que tenemos, la prioridad debería ser la salud y la educación como tema fundamental. Y a eso vamos a llegar porque son 100 días de cinco años", manifestó.

Galarreta destaca avances frente al fenómeno El Niño

Por otro lado, el titular de la PCM se refirió a los trabajos de prevención ante la llegada del fenómeno El Niño y aseguró que el Gobierno ha logrado acelerar los procedimientos para ejecutar trabajos mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

Según explicó, anteriormente estos proyectos podían demorar hasta seis meses en concretarse, mientras que ahora el procedimiento se habría reducido a aproximadamente 30 días, debido a las acciones de destrabe impulsadas por el Ejecutivo.

Asimismo, indicó que uno de los principales avances corresponde a las labores de descolmatación, cuyo objetivo inicial habría alcanzado cerca del 85 % de ejecución, pese a que los trabajos comenzaron varios meses después de lo previsto.

"El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori desde el día uno ha empezado a accionar sin facultades. (...) Hoy día tenemos avanzado casi el 85 % de las descolmataciones de las que nos hemos puesto como objetivo. Esto debió empezar en enero, en febrero, pero hemos empezado en julio", sostuvo.

Finalmente, Luis Galarreta defendió las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Keiko Fujimori y reiteró que el Ejecutivo comenzó a trabajar desde el primer día, pese a no contar con facultades legislativas. Asimismo, sostuvo que el plazo solicitado permitirá agilizar los procedimientos y avanzar con las iniciativas planteadas para atender las principales necesidades del país.